Cuba hủy 1 nghị quyết dù mới ban hành từ đầu năm: Có tới 2 văn bản thay thế - đòn bẩy rất mạnh

Cuba đang thực hiện nỗ lực lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Công báo Cộng hòa, phiên bản thường kỳ số 66 đã công bố Nghị quyết 180 của Bộ Tài chính và Vật giá Cuba, ngày 5 tháng 8, cập nhật các ưu đãi thuế liên quan đến việc sử dụng, nhập khẩu hoặc khai thác nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, thiết bị và phụ kiện, các khoản đầu tư và dự án liên quan đến việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (RES).

Bộ Tài chính và Vật giá Cuba chỉ rõ, để tránh sự phân tán về mặt lập pháp, Nghị quyết 180 mới này bãi bỏ Nghị quyết 41 ban hành ngày 19/2/2026 trước đó.

Thông tin mới này được Bộ Tài chính và Vật giá Cuba (MFP) đăng tải trên website của Bộ ngày 7/8/2026.

Hình ảnh người dân Cuba kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh tư liệu: Miguel Díaz-Canel/ Mạng xã hội X

Bộ Tài chính và Vật giá Cuba cho biết Nghị quyết 180 năm 2026 quy định các ưu đãi thuế (bao gồm giảm thuế và miễn thuế) cho các trường hợp sau: Giảm thuế thu nhập cá nhân và lợi nhuận cho các pháp nhân và cá nhân - những người thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng cách đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo tại: Các trung tâm dịch vụ công cộng, cơ sở chăm sóc xã hội, các tòa nhà chung cư/nhà ở cho người sử dụng điện, hệ thống chiếu sáng công cộng và đảm bảo an ninh năng lượng cho nguồn cung cấp nước. Các pháp nhân và cá nhân thực hiện hoạt động kinh tế được miễn thuế bán hàng đối với thu nhập thu được từ hoạt động tiếp thị bán buôn hoặc bán lẻ các công nghệ và hệ thống liên quan đến việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Biện pháp này đáp ứng nhu cầu mở rộng các ưu đãi kinh tế được công nhận trong Chương trình Chuyển đổi Kinh tế và Xã hội của Cuba, phù hợp với chiến lược của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt căng thẳng trong Hệ thống Điện Quốc gia (SEN), vốn trong những năm gần đây đã phải đối mặt với những tác động từ sự thiếu hụt sản lượng điện.

Truyền thông Cuba nhận định, những ưu đãi thuế này áp dụng cho kinh tế khu vực nhà nước và tư nhân, nhằm ghi nhận rõ ràng vai trò mà các tác nhân kinh tế mới - bao gồm các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, hợp tác xã và người tự kinh doanh - có thể đóng góp vào quá trình khử carbon của nền kinh tế.

Thêm 1 nghị quyết mới sửa đổi

Trong một điều khoản bổ sung, Công báo số 66 cũng bao gồm Nghị quyết 179, ngày 5 tháng 8, sửa đổi Nghị quyết 114 trước đó về biểu giá mua điện cung cấp cho Hệ thống Điện Quốc gia (SEN).

Trang trại điện gió Gibara tại tỉnh Holguín, Cuba. Ảnh: CubaNews

Các quy định trước đây chỉ giới hạn ưu đãi thuế quan cho năng lượng mặt trời vì đây là công nghệ được triển khai nhanh nhất. Quy định mới (Nghị quyết 179) mở rộng ưu đãi này cho tất cả điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng gió và năng lượng sinh học.

Sự điều chỉnh này đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa các nguồn năng lượng sạch và tận dụng tiềm năng của các công nghệ năng lượng tái tạo khác mà Cuba có nguồn tài nguyên thiên nhiên đáng kể, đặc biệt là ở các vùng phía đông và trung tâm của đất nước, nơi gió mậu dịch và chất thải nông nghiệp công nghiệp mang lại nhiều tiềm năng phát triển.

Việc cả hai nghị quyết có hiệu lực (Nghị quyết 180 và Nghị quyết 179), dự kiến trong những ngày tới, sẽ đánh dấu một động lực mới trong chương trình chuyển đổi năng lượng của Cuba.

Quốc đảo vùng Caribe đặt mục tiêu đến năm 2030, nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 24% tổng sản lượng điện - một mục tiêu mà với những công cụ mới này, có thể đạt được với sự tham gia tích cực của tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc gia, nhằm giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, tự chủ năng lượng và giảm thiểu carbon.

Tham khảo: Bộ Tài chính và Vật giá Cuba, Cubadebate