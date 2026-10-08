Cuba - Việt Nam tăng cường hợp tác trong một lĩnh vực đang rất thành công

Những thành công bước đầu đang tạo đà thúc đẩy mối quan hệ Cuba và Việt Nam sâu sắc trong một lĩnh vực.

Hãng thông tấn Cuba (ACN) ngày 6/10 cho biết, Cuba và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Cuba và Việt Nam còn tìm thấy ở lĩnh vực nông nghiệp một không gian thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng các giải pháp thay thế phục vụ phát triển nông - lâm - thủy sản.

Điều này một lần nữa được khẳng định trong cuộc họp trực tuyến giữa Hội Tiểu nông Cuba (ANAP) và Hội Nông dân Việt Nam, do đồng chí Félix Duarte Ortega, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch ANAP - và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chủ trì, theo Hãng thông tấn Cuba (ACN).

Cuộc gặp đã tạo cơ hội để theo dõi sự hợp tác giữa hai tổ chức, đặc biệt là sự hợp tác của Việt Nam trong sản xuất lúa gạo tại Cuba.

Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, trong lĩnh vực nông nghiệp, hai nước cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia sang Cuba để chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất, đặc biệt, sản xuất lúa gạo, kết quả đạt được rất thành công.

Tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río, với sự tư vấn của các chuyên gia Việt Nam, năng suất lúa đạt được cao hơn mức thông thường của cả nước. Kết quả này đã thúc đẩy việc nhân rộng mô hình sang các tỉnh Sancti Spíritus và Granma.

Cánh đồng lúa ở Los Palacios, Pinar del Río. Ảnh: Juvenal Balán/Granma

Đồng chí Félix Duarte Ortega nhấn mạnh, những kết quả vượt bậc Việt Nam đạt được trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân Việt Nam.

Ảnh: José Manuel Correa/Granma

Ông cũng chia sẻ một số nội dung trong quá trình đổi mới của ngành nông nghiệp Cuba, như khuyến khích sử dụng đất bỏ hoang, hoàn thiện công tác quản lý hợp tác xã, linh hoạt hóa khâu tiêu thụ sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận máy móc, thiết bị cũng như nguồn vốn cho người sản xuất.

Cuộc trao đổi một lần nữa cho thấy quyết tâm của hai tổ chức trong việc tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực của mình, phù hợp với mối quan hệ gắn bó giữa Cuba và Việt Nam, cũng như mong muốn chung là thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

Lúa Việt "bén rễ" trên đất Cuba

Từ những thửa ruộng thử nghiệm ở Los Palacios, mô hình hợp tác lúa gạo Việt Nam – Cuba đang mở ra hy vọng cho ngành sản xuất lúa gạo của quốc đảo vùng Caribe.

Tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río, những cánh đồng lúa do doanh nghiệp Việt Nam Agri-VMA canh tác đang cho năng suất mà nhiều năm nay Cuba chưa đạt được. Trên 16 ha gieo thử bằng giống Việt Nam, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn/ha. Một số khu vực sau đó ghi nhận mức cao nhất là 9 tấn/ha.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez (phải) bắt tay ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Agri-VMA nhân dịp tỉnh Pinar del Río đón nhận năng suất 9 tấn/ha khi hợp tác với Việt Nam (qua Agri-VMA) vào tháng 5/2026. Ảnh: Revolution Studios



Con số này đặc biệt đáng chú ý khi đặt cạnh thực tế sản xuất của Cuba. Năm 2024, năng suất lúa bình quân cả nước Cuba chỉ khoảng 1,7 tấn/ha.

Khởi đầu từ hơn 300 ha được Cuba giao quyền sử dụng cuối năm 2024, dự án đã mở rộng lên khoảng 1.000 ha. Một điểm nhấn kỹ thuật là các giống lai của Việt Nam có khả năng đẻ nhánh mạnh, giúp giảm lượng hạt giống từ 150 kg xuống còn 30 kg trên mỗi ha.

Dù còn không ít khó khăn phía trước, những cánh đồng ở Los Palacios đã chứng minh một điều: Với giống, vật tư và kỹ thuật phù hợp, năng suất 7–9 tấn/ha hoàn toàn khả thi trên đất Cuba. Việc nhân rộng mô hình sang các tỉnh Sancti Spíritus và Granma tiếp tục mở ra những triển vọng mới trong tương lai.

Nguồn: Granma/Cuba