"Đông Phi thu nhỏ" sắp xuất hiện tại Thủ đô?

Bạn có từng ao ước một lần được ngồi trên xe, lăn bánh giữa thảo nguyên châu Phi rộng lớn và tận mắt ngắm đàn sư tử nhàn nhã hớp từng ngụm nước mát, ở khoảng cách chỉ vài mét như thế này không?

Những con sư tử đang uống nước tại một con sông ngay trước mặt những chiếc xe du lịch tham quan động vật hoang dã (Safari). Ảnh: Londolozi/Getty Images

Với nhiều người Việt, đó từng là giấc mơ hòa mình với thế giới hoang dã đầy xa xỉ, gắn với những chuyến bay dài tới Kenya hay Tanzania ở Đông Phi xa xôi. Nhưng có thể trong vài năm tới, trải nghiệm ấy sẽ nằm cách trung tâm Hà Nội chừng 50km.



Người Việt Nam sẽ không cần bay nửa vòng Trái đất để ngắm thú hoang dã

Theo thông tin mới nhất ngày 6/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Thành phố giao các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để phấn đấu khởi công Dự án đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2026).

Trước đó vào ngày 17/9, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời, thành viên của Sun Group, gửi văn bản đề nghị Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, Sở Tài chính Hà Nội thông tin.

Đây là dự án Safari đầu tiên của Sun Group, tập đoàn vốn quen thuộc với cáp treo, khu nghỉ dưỡng và tổ hợp giải trí khắp cả nước.

Hình ảnh minh họa do AI thực hiện.

Dự án nằm ở xã Ba Vì, rìa tây bắc Thủ đô, giáp Phú Thọ, với diện tích nghiên cứu khoảng 581 ha. Con số này tương đương 814 sân bóng đá chuẩn quốc tế, trong đó có khoảng 42,64 ha mặt nước. Vốn đầu tư dự kiến là 10.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ được Sở Tài chính Hà Nội công bố, dự án chia hai giai đoạn: Gai đoạn 1 khoảng 251 ha, giai đoạn 2 khoảng 330 ha. Khi hoàn thiện, thiên đường xanh, hoang dã ví như "Đông Phi thu nhỏ" này hướng tới đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm tới thăm quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Những thông tin dự kiến về dự án Công viên Safari Ba Vì. Nguồn: Sở Tài chính Hà Nội; Đồ họa do AI thực hiện.



Vì sao là Ba Vì?

Ba Vì vốn có lợi thế riêng: Núi, rừng, thác, suối, sông, hồ, cùng những điểm đến quen thuộc như Vườn quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh - Suối Tiên hay Ao Vua.

Đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì. Ảnh: ST

Đây là vùng "lá phổi xanh" mà nhiều gia đình Hà Nội đã chọn cho những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Thêm một điểm đến quy mô lớn có thể khiến cuối tuần ở Ba Vì không còn chỉ là ngắm cảnh và nghỉ dưỡng, mà thành một chuyến khám phá thiên nhiên trọn vẹn cho cả nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Safari nghĩa là gì?

Từ "Safari" xuất phát từ tiếng Swahili, ngôn ngữ phổ biến ở Đông Phi, nghĩa là "chuyến đi" hoặc "hành trình".

Về sâu xa, từ này còn có gốc từ tiếng Ả Rập "safar", cũng mang nghĩa đi xa. Người xưa dùng nó để chỉ những chuyến thám hiểm dài ngày qua các vùng đất hoang.

Safari nghĩa là chuyến đi, hành trình.

Về sau, "safari" dần trở thành chuyến đi ngắm thú hoang dã trên những thảo nguyên mênh mông, nơi con người là "khách" còn muông thú mới là "chủ nhà".

Mô hình safari hiện đại, hay còn gọi là vườn thú bán hoang dã, mang tinh thần ấy vào các khu rộng lớn, được quy hoạch bài bản. Thú sống trong không gian thoáng, gần với tập tính tự nhiên. Du khách đi xe qua từng phân khu, thay vì đi bộ ngắm thú trong chuồng như vườn thú truyền thống.

Cách đọc quen thuộc trong tiếng Việt là "sa-pha-ri" - đọc theo phiên âm tiếng Anh là [

Thế giới đã làm Safari ra sao?

Chưa có thống kê chính thức về chính xác bao nhiêu quốc gia có safari, vì còn tùy cách định nghĩa. Nếu tính cả safari hoang dã đúng nghĩa lẫn các công viên safari bán hoang dã nhân tạo, con số lên tới hàng chục quốc gia trên mọi châu lục.

Nếu là safari hoang dã thì loạt các nước châu Phi như Kenya, Tanzania, Nam Phi, Botswana, Namibia, Zambia, Uganda, Rwanda... là nơi du khách năm châu ngắm thú trong môi trường tự nhiên.

Mô hình công viên safari: Mỹ có San Diego Zoo Safari Park, Anh có Longleat và Whipsnade, Úc có Taronga Western Plains Zoo.

Night Safari của Singapore là công viên động vật hoang dã về đêm đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Pickyourtrail

Châu Á: Singapore nổi tiếng với Night Safari (công viên động vật hoang dã về đêm đầu tiên trên thế giới), Thái Lan có Safari World và Chiang Mai Night Safari, Indonesia có Taman Safari, các nước vùng Vịnh như UAE cũng đầu tư mạnh.

Ngay tại Việt Nam: Vinpearl Safari Phú Quốc, mở cửa từ năm 2015, là ví dụ quen thuộc nhất.

Safari nay đã trở thành một mô hình du lịch kết hợp bảo tồn và giáo dục được nhiều nơi theo đuổi.

Nếu mọi việc thuận lợi, "Đông Phi thu nhỏ" ở Ba Vì, Hà Nội có thể trở thành điểm hẹn mới cho những ai mê thiên nhiên.

Tham khảo: Sở Tài chính Hà Nội