Cuba thiếu điện trầm trọng, láng giềng Việt Nam mang đến tin vui

Ảnh minh họa

Tình trạng mất điện kéo dài tại Cuba đang thúc đẩy làn sóng lắp đặt điện mặt trời trong khu vực tư nhân, khi nguồn cung nhiên liệu suy giảm do các lệnh trừng phạt của Mỹ và khó khăn kinh tế kéo dài.

Theo Reuters, người dân tại thủ đô Havana cùng nhiều địa phương khác đang gấp rút lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà, cửa hàng và thậm chí trên phương tiện cá nhân để duy trì sinh hoạt và hoạt động kinh doanh. Tình trạng thiếu điện trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Washington tiếp tục siết chặt các chuyến hàng dầu mỏ đến hòn đảo lớn nhất vùng Caribe.

Trong nhiều năm qua, các lệnh trừng phạt của Mỹ kết hợp với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc đã khiến chính phủ Cuba gặp khó khăn trong việc nhập khẩu đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện. Gần đây, nguồn cung từ Venezuela và Mexico cũng bị gián đoạn do các đe dọa áp thuế từ Mỹ, càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Trước bối cảnh đó, chính phủ Cuba đã tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo. Với sự hỗ trợ tài chính và thiết bị từ Trung Quốc, nước này đã lắp đặt hơn 1.000 MW công suất điện mặt trời trong năm qua và cam kết sẽ tăng gấp đôi con số này trong những năm tới.

Song song với nỗ lực của nhà nước, khu vực tư nhân cũng chủ động tìm kiếm giải pháp. Roberto Sarriga, một cư dân tại Havana, cho biết tình trạng mất điện thường xuyên khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, buộc anh phải đầu tư hệ thống điện mặt trời để duy trì internet, sạc điện thoại và tivi cho mẹ giải trí. “Mục tiêu là ít nhất phải đảm bảo những nhu cầu cơ bản,” ông nói.

Các hệ thống pin mặt trời hiện được nhập khẩu và thanh toán bằng USD, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân. Tuy nhiên, đối với một bộ phận doanh nghiệp tư nhân đang phát triển và những gia đình nhận kiều hối từ nước ngoài, đây được xem là giải pháp khả thi.

Nhằm khuyến khích xu hướng này, chính phủ Cuba vừa công bố chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân lên tới 8 năm đối với các doanh nhân đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo.

Theo Raydel Cano, một kỹ thuật viên lắp đặt điện mặt trời tại Havana, nhu cầu tăng vọt trong vài tuần gần đây khi nhiên liệu khan hiếm khiến các máy phát điện chạy xăng và diesel không còn là giải pháp ổn định.

“Các doanh nghiệp tư nhân buộc phải lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời,” ông nhận định, cho rằng nhiều phương án thay thế truyền thống trở nên kém hiệu quả trong bối cảnh lưới điện liên tục gặp sự cố.

Dariem Soto-Navarro, quản lý một quán cà phê tại Havana, cho biết dù chi phí đầu tư ban đầu cao, điện mặt trời đang tỏ ra hiệu quả hơn khi dầu diesel ngày càng khó mua. Theo ông, ngoài yếu tố môi trường, năng lượng mặt trời còn giúp tối ưu chi phí vận hành, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ.

Thậm chí, xu hướng này còn lan sang lĩnh vực vận tải. Alejandro Arritola, tài xế xe ba bánh chở khách, đã lắp đặt tấm pin mặt trời trên nóc xe để kéo dài quãng đường di chuyển khi thiếu xăng. Ông cho biết giải pháp này giúp gia đình duy trì việc đi lại trong bối cảnh phương tiện công cộng cũng bị ảnh hưởng bởi khan hiếm nhiên liệu.

Tại Cuba, sự thiếu hụt nhiên liệu và điện năng đang thúc đẩy một chuyển dịch đáng chú ý sang năng lượng tái tạo trong khu vực tư nhân. Dù chưa thể thay thế hoàn toàn hệ thống điện quốc gia, điện mặt trời đang trở thành giải pháp quan trọng giúp nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp duy trì hoạt động trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.