Một vụ kiện gây chấn động dư luận Mỹ vừa được đệ trình tại bang Florida, khi một người phụ nữ cáo buộc phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã cấy nhầm phôi, khiến cô sinh ra một đứa trẻ không hề có quan hệ huyết thống với cả hai vợ chồng.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Palm Beach ngày 9/1, người phụ nữ cùng chồng được giấu tên, được tạm gọi là Jane và John Doe cho biết họ là bệnh nhân của Trung tâm Sinh sản Orlando. Cặp đôi bắt đầu điều trị IVF tại đây từ tháng 3/2025 và tin rằng phôi được cấy ghép là kết quả từ trứng của người vợ và tinh trùng của người chồng.

Đơn kiện nêu rõ nỗi lo lớn hơn của cặp vợ chồng là khả năng phôi thai của họ đã bị cấy cho một người khác. “Điều khiến các nguyên đơn lo ngại không kém là việc có thể có ai đó đang mang thai hoặc đã sinh ra một hoặc nhiều đứa con mang ADN của họ mà không hề hay biết”, hồ sơ pháp lý viết.

Họ cho biết đã liên hệ với phòng khám để tìm cha mẹ ruột của bé trước ngày 7/1, nhưng đến thời điểm nộp đơn kiện vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ngoài yêu cầu xác định trách nhiệm pháp lý, các nguyên đơn còn đề nghị Trung tâm Sinh sản Orlando phải thông báo cho tất cả bệnh nhân từng lưu trữ phôi tại đây, đồng thời cung cấp xét nghiệm di truyền miễn phí cho bệnh nhân và trẻ em được sinh ra từ phôi cấy trong vòng 5 năm trở lại.

Trung tâm Sinh sản Orlando sau đó ra tuyên bố cho biết đang phối hợp với cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân sai sót. “Ưu tiên của chúng tôi là sự minh bạch cũng như sức khỏe của bệnh nhân và đứa trẻ liên quan,” đại diện trung tâm nhấn mạnh.

Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra và đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về quy trình quản lý phôi thai, trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Mỹ.

Nguồn: People