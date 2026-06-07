Cú “quay xe” khét lẹt của nữ diễn viên có chồng bị kiện 1 tỷ vì ngoại tình với phụ nữ có gia đình

Mối quan hệ giữa nữ diễn viên xinh đẹp này và ông xã sau scandal ngoại tình chấn động đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Vụ việc nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Kang Kyung Joon bị kiện đòi bồi thường 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) vì ngoại tình đã gây xôn xao dư luận xứ kim chi trong suốt thời gian dài. Kể từ đó tới nay, “nhất cử nhất động” từ Kang Kyung Joon và bà xã - nữ minh tinh Jang Shin Young đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Tới sáng 7/6, tờ Star News đưa tin, Jang Shin Young mới đây đã chia sẻ lên story Instagram loạt ảnh được chụp khi cô tới dùng bữa ở 1 quán ăn. Đặc biệt, nữ diễn viên đã công khai bức hình chụp từ phía sau của 1 người đàn ông bí ẩn. Bức ảnh này ngay lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và công chúng đồng loạt cho rằng người đàn ông này là chồng cô - tài tử “lắm tài nhiều tật” Kang Kyung Joon. Từ đây, nhiều khán giả nhận định, Jang Shin Young đã hoàn toàn tha thứ cho ông xã sau bê bối ngoại tình chấn động, thậm chí còn vừa cùng đàng trai tận hưởng buổi hẹn hò ấm cúng nhằm hâm nóng mối quan hệ sau thời gian dài đối mặt với scandal.

Jang Shin Young đăng ảnh tới quán ăn cùng 1 người đàn ông bí ẩn, dân mạng ngay lập tức réo tên Kang Kyung Joon vì cho rằng anh vừa đi hẹn hò cùng vợ sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Naver

Giữa tâm bão đồn đoán từ công chúng, Jang Shin Young đã phải vội vã lên tiếng thanh minh, qua đó mạnh mẽ bác bỏ thông tin cô vừa đi hẹn hò, hâm nóng tình cảm với ông xã dính phốt ngoại tình. Trong bài đăng thanh minh, nữ diễn viên đăng hình ảnh chính diện của người đàn ông bí ẩn đi tới quán ăn cùng mình. Thì ra người này không ai khác lại chính là nam diễn viên Kang Suk Jung - 1 đồng nghiệp thân thiết với Jang Shin Young trong giới giải trí Kbiz.

Hóa ra Jang Shin Young đi ăn với 1 người đồng nghiệp thân thiết chứ không hề có chuyện cô vừa tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp cùng chồng mình. Ảnh: Naver

Còn nhớ vụ bê bối ngoại tình liên quan tới ông xã Jang Shin Young nổ ra hồi đầu năm 2024 đã khiến báo chí xứ Hàn tiêu tốn rất nhiều giấy mực. Khi đó, tờ DongA đưa tin Kang Kyung Joon bị kiện 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) với cáo buộc có mối quan hệ sai trái. Theo nguồn tin, nam diễn viên họ Kang bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ có gia đình trong khi cả 2 cùng làm việc trong 1 công ty bất động sản. Chồng người phụ nữ này đệ đơn kiện Kang Kyung Joon hồi cuối năm 2023, đồng thời công khai chỉ trích nam tài tử gay gắt. Được biết, vụ kiện đã đi đến hồi kết thông qua quá trình dàn xếp.

Vào thởi điểm scandal nổ ra, Jang Shin Young đã có con chung với Kang Kyung Joon nên cô quyết định không ly hôn với nam diễn viên tai tiếng này. Vậy nhưng, giữa vợ chồng cô vẫn còn tồn tại khúc mắc, bằng chứng là nữ diễn viên họ Jang đã lên hẳn truyền hình úp mở phê phán ông xã. Cụ thể, trong lần xuất hiện trên chương trình Convenience Store Restaurant hồi đầu năm 2025, Jang Shin Young đã có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc sống của mình sau lùm xùm ngoại tình liên quan tới ông xã tài tử: “Ban đầu tôi vốn không thích vào bếp. Nhưng nếu tôi không nấu nướng thì các con tôi chẳng có gì để ăn cả”. Từ đây, tờ Xportsnews nhận định, Kang Kyung Joon chẳng bao giờ làm nội trợ giúp vợ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chỉ trích tài tử họ Kang tưng bừng vì cho rằng nam diễn viên vô tâm, không biết đỡ đần vợ, không có động thái bù đắp cho bà xã sau scandal ngoại tình chấn động.

Kang Kyung Joon hứng “gạch đá” vì được cho là không bao giờ giúp vợ làm nội trợ. Ảnh: Naver

Kang Kyung Joon lần đầu gặp bà xã Jang Shin Young trên phim trường Flower of Revenge và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Họ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời sau đó 1 năm. Trước khi đến với Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm cùng giám đốc marketing Wi Seung Cheol. Jang Shin Young - Wi Seung Cheol có 1 người con chung sinh năm 2007. Hiện cậu bé đang sống cùng cặp đôi Kang Kyung Joon - Jang Shin Young và đã đổi sang họ Kang.

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, bắt đầu được công chúng châu Á chú ý đến từ bộ phim truyền hình ăn khách To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women’s Room... Còn Jang Shin Young trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ vai chính trong bộ phim The Empress. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt phim truyền hình và điện ảnh như Flower of Revenge, Bride of the Sun, The Chaser...