Cụ Nguyễn 93 tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc cả đời không kết hôn, không có con cái. Dù gia đình có bốn anh trai và một em gái nhưng mối quan hệ giữa họ khá bình thường. Năm 2011, dưới sự điều phối của ủy ban thôn địa phương, anh Lưu, một dân làng có mối quan hệ hòa thuận và uy tín tốt với cụ Nguyễn, đã đồng ý chăm sóc và phụng dưỡng vị trưởng bối này. Hai bên đã ký kết thỏa thuận tặng cho tài sản kèm nghĩa vụ nuôi dưỡng. Sự chăm sóc chu đáo không quản ngại suốt 12 năm đã khiến cụ Nguyễn vô cùng cảm động. Năm 2023, cụ Nguyễn quyết định sau khi mình qua đời sẽ tặng toàn bộ tài sản và bất động sản trị giá gần 10 triệu tệ (khoảng 35 tỷ VNĐ) cho anh Lưu.

Thỏa thuận quy định rõ ràng anh Lưu sẽ tận tâm chăm sóc cụ Nguyễn an hưởng tuổi già và chịu trách nhiệm lo liệu hậu sự. Đổi lại, cụ Nguyễn tự nguyện tặng toàn bộ tài sản gồm 11 căn nhà trong thôn cho anh Lưu. Năm 2017, ngôi làng nơi cụ Nguyễn sinh sống giải tỏa mặt bằng, cụ nhận được khoản bồi thường hơn 3,8 triệu tệ (khoảng 13,3 tỷ VNĐ) và 5 căn nhà tái định cư.

Tháng 3 năm 2023, với sự chứng kiến của luật sư, để làm rõ hơn ý nguyện của hai bên, cụ Nguyễn một lần nữa ký bản thỏa thuận tặng cho tài sản kèm nghĩa vụ nuôi dưỡng mới với anh Lưu. Văn bản này tái khẳng định anh Lưu chịu trách nhiệm chăm sóc lúc sống và mai táng khi qua đời, còn cụ Nguyễn sẽ tặng toàn bộ tài sản bao gồm 5 căn nhà tái định cư cho anh Lưu.

Tháng 9 cùng năm, cụ Nguyễn qua đời, anh Lưu đã lo liệu hậu sự và an táng chu đáo theo đúng thỏa thuận. Anh Lưu cho rằng bản thân đã tận tình chăm sóc hơn mười năm qua, thỏa thuận lại được ký kết dưới sự điều phối của ủy ban thôn và chứng kiến của luật sư nên hoàn toàn hợp pháp, anh xứng đáng được nhận di sản. Tuy nhiên, do một số người thân cận của cụ Nguyễn không tham gia vào việc ký kết, anh Lưu đã chủ động khởi kiện để yêu cầu tòa án xác nhận hiệu lực pháp lý của thỏa thuận.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã tiến hành điều tra thực tế chi tiết và lắng nghe lời khai từ ủy ban thôn. Mọi bằng chứng đều xác nhận trong hơn mười năm qua, anh Lưu thực sự đã dốc lòng chăm sóc cụ Nguyễn, giúp cụ an hưởng tuổi già. Thỏa thuận là ý nguyện thực sự của cả hai bên. Cuối cùng, tòa án đưa ra phán quyết xác nhận toàn bộ quyền sở hữu đối với 5 căn nhà trong vụ án thuộc về anh Lưu.

