Cụ ông 88 tuổi vẫn cơ bắp cuồn cuộn gây sốt cõi mạng

Ở tuổi 88, ông Mick Wadge vẫn sở hữu cơ bắp cuồn cuộn nhờ rèn luyện thể hình mỗi ngày, thậm chí ông còn được huyền thoại thể hình Arnold Schwarzenegger gửi lời khen.

Cụ ông Mick Wadge (88 tuổi) sinh sống tại Lancashire, Anh thu hút hơn hàng nghìn người theo dõi trên nền tảng TikTok với những video nâng tạ hạng nặng. Dù tuổi cao nhưng hàng ngày, cụ ông vẫn kiên trì rèn luyện thể hình cùng huấn luyện viên cá nhân Ross Starkie.

Liên tục suốt 3 năm qua, ông Wadge luôn chú trọng tập tạ cường độ cao để có hình thể đáng ngưỡng mộ. Cộng đồng mạng ở Anh không ngừng tặng những lời khen, cùng vô số bình luận ủng hộ dưới video ghi lại cảnh ông miệt mài tập thể hình.

Thậm chí, vận động viên thể hình huyền thoại Arnold Schwarzenegger còn gửi tin nhắn để chúc mừng cụ ông. Huyền thoại thể hình này bày tỏ mong muốn cụ ông đến Mỹ để luyện tập cùng mình. Đây là nguồn động lực vô cùng to lớn để ông Wadge không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Tôi rất thích những gì ông đang làm! Hãy tiếp tục nâng tạ nhé!”, Schwarzenegger nhắn gửi ông Wadge.

Cụ ông 88 tuổi vẫn rèn luyện cơ bắp cuồn cuộn.

Huấn luyện viên Starkie chia sẻ rằng việc nhận được tin nhắn từ ngôi sao điện ảnh phim “Kẻ hủy diệt” là một điều vượt ngoài tưởng tượng. Bởi Schwarzenegger vốn là một tượng đài của môn thể hình.

Starkie cho biết: “Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra tích xanh chính chủ, thậm chí nhờ cả công cụ trí tuệ nhân tạo xác minh xem đó có phải là thật hay không. Trong số hơn 6,5 triệu người theo dõi, Arnold Schwarzenegger chỉ theo dõi lại vỏn vẹn 14 tài khoản, và một trong số đó chính là tài khoản của cụ Wadge”.

Vị huấn luyện viên cá nhân tiếp tục hào hứng chia sẻ về Wadge: “ Phía Arnold đã xin địa chỉ email của chúng tôi và đôi bên sẽ sớm trao đổi kỹ hơn về những kế hoạch cụ thể tiếp theo. Ông Wadge đang cực kỳ hào hứng với trải nghiệm sắp tới”.

Trong một bài phỏng vấn, ông Wadge từng trải lòng rằng bắt đầu tự tập thể dục ngoài khu vườn nhà chỉ với một chiếc gậy gỗ và hai vỏ chai sữa nạp đầy nước ngay sau khi vợ ông - Margaret qua đời.

Sau đó, nhận thấy bản thân thực sự cần những dụng cụ tập luyện chuyên nghiệp và bài bản hơn, ông quyết định tìm đến phòng tập thể thao của huấn luyện viên Starkie để đăng ký tập thử.

“Hiện tại, tôi có thể thực hiện bài tập nâng tạ deadlift ở mức 100kg, đẩy ngực 60kg và gánh tạ 60kg. Với bài tập kéo tạ đơn, tôi duy trì ở mức khoảng 25 kg. Tôi luôn muốn giữ cho cơ thể được khỏe mạnh và săn chắc vì tôi đã chứng kiến quá nhiều người già sống những năm tháng cuối đời chỉ bằng việc ngồi dán mắt vào màn hình tivi gần như cả ngày. Điều đó không khác gì việc họ đã hoàn toàn buông xuôi và chịu khuất phục trước tuổi tác”, ông Wadge chia sẻ.

Ông cũng bật mí rằng mình tập tạ vì tìm thấy niềm vui trong đó. Những ngày không tập tạ, ông thường lang thang các quán ăn, quán cà phê để đọc truyện tranh. Trong tương lai, ông muốn nỗ lực đẩy bản thân đi xa nhất có thể và duy trì việc tập thể hình cường độ cao càng lâu càng tốt.