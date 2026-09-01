HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cụ ông 88 tuổi vẫn cơ bắp cuồn cuộn gây sốt cõi mạng

Hoàng Hà
|

Ở tuổi 88, ông Mick Wadge vẫn sở hữu cơ bắp cuồn cuộn nhờ rèn luyện thể hình mỗi ngày, thậm chí ông còn được huyền thoại thể hình Arnold Schwarzenegger gửi lời khen.

Cụ ông Mick Wadge (88 tuổi) sinh sống tại Lancashire, Anh thu hút hơn hàng nghìn người theo dõi trên nền tảng TikTok với những video nâng tạ hạng nặng. Dù tuổi cao nhưng hàng ngày, cụ ông vẫn kiên trì rèn luyện thể hình cùng huấn luyện viên cá nhân Ross Starkie.

Liên tục suốt 3 năm qua, ông Wadge luôn chú trọng tập tạ cường độ cao để có hình thể đáng ngưỡng mộ. Cộng đồng mạng ở Anh không ngừng tặng những lời khen, cùng vô số bình luận ủng hộ dưới video ghi lại cảnh ông miệt mài tập thể hình.

Thậm chí, vận động viên thể hình huyền thoại Arnold Schwarzenegger còn gửi tin nhắn để chúc mừng cụ ông. Huyền thoại thể hình này bày tỏ mong muốn cụ ông đến Mỹ để luyện tập cùng mình. Đây là nguồn động lực vô cùng to lớn để ông Wadge không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Tôi rất thích những gì ông đang làm! Hãy tiếp tục nâng tạ nhé!”, Schwarzenegger nhắn gửi ông Wadge.

- Ảnh 1.

Cụ ông 88 tuổi vẫn rèn luyện cơ bắp cuồn cuộn.

Huấn luyện viên Starkie chia sẻ rằng việc nhận được tin nhắn từ ngôi sao điện ảnh phim “Kẻ hủy diệt” là một điều vượt ngoài tưởng tượng. Bởi Schwarzenegger vốn là một tượng đài của môn thể hình.

Starkie cho biết: “Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra tích xanh chính chủ, thậm chí nhờ cả công cụ trí tuệ nhân tạo xác minh xem đó có phải là thật hay không. Trong số hơn 6,5 triệu người theo dõi, Arnold Schwarzenegger chỉ theo dõi lại vỏn vẹn 14 tài khoản, và một trong số đó chính là tài khoản của cụ Wadge”.

Vị huấn luyện viên cá nhân tiếp tục hào hứng chia sẻ về Wadge: “ Phía Arnold đã xin địa chỉ email của chúng tôi và đôi bên sẽ sớm trao đổi kỹ hơn về những kế hoạch cụ thể tiếp theo. Ông Wadge đang cực kỳ hào hứng với trải nghiệm sắp tới”.

Trong một bài phỏng vấn, ông Wadge từng trải lòng rằng bắt đầu tự tập thể dục ngoài khu vườn nhà chỉ với một chiếc gậy gỗ và hai vỏ chai sữa nạp đầy nước ngay sau khi vợ ông - Margaret qua đời.

Sau đó, nhận thấy bản thân thực sự cần những dụng cụ tập luyện chuyên nghiệp và bài bản hơn, ông quyết định tìm đến phòng tập thể thao của huấn luyện viên Starkie để đăng ký tập thử.

“Hiện tại, tôi có thể thực hiện bài tập nâng tạ deadlift ở mức 100kg, đẩy ngực 60kg và gánh tạ 60kg. Với bài tập kéo tạ đơn, tôi duy trì ở mức khoảng 25 kg. Tôi luôn muốn giữ cho cơ thể được khỏe mạnh và săn chắc vì tôi đã chứng kiến quá nhiều người già sống những năm tháng cuối đời chỉ bằng việc ngồi dán mắt vào màn hình tivi gần như cả ngày. Điều đó không khác gì việc họ đã hoàn toàn buông xuôi và chịu khuất phục trước tuổi tác”, ông Wadge chia sẻ.

Ông cũng bật mí rằng mình tập tạ vì tìm thấy niềm vui trong đó. Những ngày không tập tạ, ông thường lang thang các quán ăn, quán cà phê để đọc truyện tranh. Trong tương lai, ông muốn nỗ lực đẩy bản thân đi xa nhất có thể và duy trì việc tập thể hình cường độ cao càng lâu càng tốt.

Tags

Arnold Schwarzenegger

TikTok

thể hình

Huấn luyện viên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại