Cụ ông 75 tuổi có 2 tỷ đồng và 3 căn nhà, chia tài sản không để mình thiệt thòi: Phải giữ tiền dưỡng già, không thể trông chờ con cái

Ông Phùng năm nay 75 tuổi và người vợ kém ông 5 tuổi đều đã nghỉ hưu từ nhiều năm. Ngồi lại tổng kết tài sản tích góp cả đời, 2 ông bà hiện có 1,85 tỷ đồng tiền tiết kiệm, 3 căn nhà ở thành phố và khoản lương hưu cộng lại khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Ở tuổi xế chiều, ông bà xác định: “Phải sắp xếp tiền bạc nhà cửa sao cho đâu vào đấy, vừa nghĩ cho mình, vừa nghĩ cho con.”

Ảnh minh họa

Phân chia tiền tiết kiệm: Công bằng là nguyên tắc đầu tiên

Theo ông Phùng, tiền tiết kiệm là khoản dễ xử lý nhất nhưng cũng cần nhất sự thận trọng. Ông chọn cách chia 1,85 tỷ đồng thành 4 phần: 3 đứa con mỗi người 370 triệu đồng; phần còn lại khoảng 740 triệu được vợ chồng ông giữ lại để dùng, phòng tuổi già đau ốm hoặc gặp tình huống bất ngờ.

“Dù phân chia thế nào thì cũng phải giữ lại tiền dưỡng già, không thể trông chờ con cái.” ông nói.

Khi nghe đề xuất này, cả 3 người con đều lập tức đồng ý, cho rằng cách làm của bố mẹ vừa hợp tình vừa hợp lý, thể hiện sự bình đẳng và tính toán thấu đáo.

Ba căn nhà: Sắp xếp hợp lý, chan chứa tình thân

Phức tạp hơn cả là chuyện 3 căn nhà. Tuy vậy, phương án của ông Phùng lại khiến mọi người xúc động vì sự tinh tế.

Căn nhà cũ 75m² vốn gắn bó cả gia đình suốt mấy chục năm. Mặc dù diện tích nhỏ và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, nhưng đây là nơi lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ của các con. Ông quyết định hoặc sẽ cho thuê để tăng thêm thu nhập hoặc sẽ giữ nguyên làm kỷ niệm.

“Nơi này giống một mảnh quá khứ của gia đình, bán đi tôi tiếc lắm.” ông Phùng bộc bạch.

Căn hộ thứ hai rộng 108m², thoáng đãng và rất thuận tiện, ông bà dự định chuyển sang sống tại đây. Căn hộ mới vừa giải quyết được việc căn nhà cũ ở tầng cao, điện nước chập chờn, vừa tạo không gian rộng rãi để con cháu về sum họp dịp lễ Tết. Có như vậy thì mỗi lần tụ họp gia đình sẽ không phải chen chúc như hồi còn ở nhà cũ.

Căn thứ ba, rộng 130m², là tài sản được các con quan tâm nhất. Nhưng ông Phùng không ngần ngại trao trọn cho con gái lớn. Quyết định này mang trong mình 1 câu chuyện dài và nỗi day dứt của người làm cha.

Thuở gia đình rất khó khăn, con gái đầu của ông đã phải nghỉ học sớm để ở nhà chăm sóc 2 em. Khi trưởng thành, chị lại không may rơi vào cuộc hôn nhân nhiều nước mắt, chịu đựng bạo lực gia đình trong thời gian dài. Chỉ đến khi con cái thi đỗ đại học, chị mới mạnh dạn ly hôn và chuyển ra thuê nhà sống một mình.

“Con bé chịu thiệt cả tuổi thơ lẫn tuổi trẻ. Làm cha mẹ, tôi chẳng bù đắp được bao nhiêu.” ông Phùng nghẹn giọng kể lại. Vì vậy, ông quyết định chuyển căn hộ đấy cho con gái lớn, để chị có chỗ về, có chỗ dựa dẫm.

Quyết định này được 2 người con còn lại ủng hộ tuyệt đối. Họ hiểu rằng đó không phải sự thiên vị, mà là sự bù đắp cho những mất mát mà chị gái đã phải gánh chịu.

Ảnh minh họa

Lương hưu mỗi tháng: Đủ sống, đủ để chăm sóc bản thân

Khoản lương hưu 30 triệu đồng mỗi tháng của ông bà là để dùng cho chi phí sinh hoạt thường ngày. Ông Phùng tính toán kỹ, nếu một ngày nào đó 1 trong 2 người qua đời, người còn lại có thể dùng tiền này để thuê người chăm sóc. Còn nếu việc thuê người không thuận lợi, ông bà sẽ luân phiên ở với 3 người con và sẽ gửi toàn bộ lương hưu tháng đó cho gia đình mà mình đang ở.

Tuy nhiên, ông Phùng khẳng định một điều: “Sống ở đâu thì gửi tiền sinh hoạt ở đó, nhưng sổ lương hưu tuyệt đối phải giữ trong tay. Để cha mẹ chủ động về tài chính cũng là bảo vệ sự tôn nghiêm của người già”.

Thông điệp cho người cao tuổi

Câu chuyện của ông Phùng khiến nhiều người lớn tuổi phải suy ngẫm. Với ông, nguyên tắc là: giữ đủ tiền dưỡng lão cho bản thân, chia tài sản một cách công bằng, đồng thời thấu cảm và quan tâm tới hoàn cảnh đặc biệt của từng người con.

Ba người con của ông bà đều khẳng định sẽ luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để bố mẹ già không phải lo lắng.

Phương án của ông Phùng không chỉ là cách chia tài sản, mà còn là một bài học về sự tử tế, trách nhiệm và tình thân trong mỗi gia đình.

Theo Jianshu