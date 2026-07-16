Cú ngã đau nhất của Ninh Dương Lan Ngọc

Đến nay, nhiều người vẫn nhớ đến thất bại này của Ninh Dương Lan Ngọc.

Có một giai đoạn, Ninh Dương Lan Ngọc từng được xem là "ngọc nữ phòng vé" của điện ảnh Việt với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Thế nhưng trước khi lấy lại hào quang nhờ Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu hay Running Man Vietnam, nữ diễn viên từng trải qua một cú ngã đau trong sự nghiệp. Đó là Găng Tay Đỏ - bộ phim được đầu tư lớn, đánh dấu màn lột xác thành đả nữ nhưng lại trở thành thất bại nặng nề cả về doanh thu lẫn hiệu ứng khán giả.

Ra mắt vào năm 2016, Găng Tay Đỏ thuộc thể loại hành động - tâm lý do đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh thực hiện. Đây được xem là một trong những dự án tham vọng của điện ảnh Việt ở thời điểm đó khi theo đuổi mô-típ sát thủ quốc tế cùng nhiều cảnh hành động quy mô lớn.

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Số 7, nữ sát thủ được một tổ chức bí mật nuôi dưỡng và huấn luyện từ nhỏ. Lạnh lùng, ít nói và chỉ biết sống theo mệnh lệnh, Số 7 luôn xuất hiện với đôi găng tay đỏ như dấu hiệu nhận diện. Trong lần trở về Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ ám sát một ông trùm xã hội đen, cô bất ngờ bị đánh thức những ký ức đã mất, từ đó bước vào hành trình tìm lại thân phận thật của mình.

Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc thử sức với hình tượng đả nữ gai góc, khác với những vai diễn tình cảm quen thuộc. Để hóa thân thành Số 7, Ninh Dương Lan Ngọc trải qua nhiều tháng tập luyện võ thuật, sử dụng súng và thực hiện các cảnh hành động cường độ cao.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên thời điểm đó, cô tự mình đảm nhận phần lớn các pha đánh đấm thay vì phụ thuộc vào cascadeur. Trong quá trình ghi hình, Lan Ngọc gặp tai nạn nghiêm trọng khi thực hiện một cảnh quay, dẫn đến gãy xương chân và phải điều trị trong thời gian dài.

Sự cố khiến lịch quay bị ảnh hưởng, đồng thời cho thấy mức độ đầu tư và quyết tâm của nữ diễn viên với vai diễn được xem là khó nhất trong sự nghiệp lúc bấy giờ. Song, dù được quảng bá là bộ phim hành động hiếm hoi do nữ diễn viên Việt làm trung tâm ở thời điểm đó, Găng Tay Đỏ lại không tạo được sức hút tại phòng vé.

Sau khoảng 10 ngày công chiếu, tác phẩm gần như biến mất khỏi hệ thống rạp một cách đột ngột. Trừ các khoản về chi phí phát hành, quảng bá thì tác phẩm không thu được đồng lời nào, ngược lại còn lỗ 15 tỷ đồng cho phía đơn vị sản xuất.

Thời điểm ra mắt, bộ phim nhận khá nhiều đánh giá tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng Găng Tay Đỏ sở hữu ý tưởng hấp dẫn nhưng cách triển khai còn nhiều hạn chế, không thuyết phục được khán giả. Nhịp phim thiếu hấp dẫn, kịch bản rời rạc, tuyến phản diện mờ nhạt và các pha hành động chưa đủ chân thực khiến trải nghiệm xem không như kỳ vọng.

Nhìn lại sau hơn một thập kỷ, Găng Tay Đỏ có thể nói là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc. Đây là dự án mà cô đầu tư rất nhiều công sức, chấp nhận chấn thương và kỳ vọng sẽ mở ra hình tượng mới, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Tuy vậy, chỉ vài năm sau, Lan Ngọc dần lấy lại vị thế với hàng loạt dự án thành công như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu và trở thành một trong những gương mặt bảo chứng doanh thu của điện ảnh Việt. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong dự án Mật Mã Đông Dương. Dù năm 2027 mới ra mắt nhưng khán giả đã bày tỏ sự háo hức, mong chờ cho màn trở lại của "ngọc nữ" màn ảnh.