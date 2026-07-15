Nóng: Quỳnh Nga và Việt Anh chính thức công khai hẹn hò ở Nga, ôm nhau nồng nàn gây "dậy sóng"

Động thái của cặp đôi khiến dân mạng "dậy sóng".

Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi nữ diễn viên chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến đi tại Nga. Những hình ảnh và đoạn clip ghi lại màn tương tác thân thiết của cả hai khiến cư dân mạng đồng loạt cho rằng cặp đôi đã không còn ngần ngại công khai mối quan hệ sau nhiều năm vướng tin đồn tình cảm.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cứ giận dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi nhỉ!". Đi kèm là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô giả vờ giận dỗi Việt Anh trong chuyến đi. Đến cuối clip, Việt Anh ôm rồi nhấc bổng Quỳnh Nga lên đầy tình cảm giữa khung cảnh thơ mộng tại Nga, tạo nên khoảnh khắc được nhiều khán giả nhận xét là "ngọt hơn cả phim".

Clip hẹn hò của Quỳnh Nga và Việt Anh ở Nga

Được biết, thời gian gần đây Việt Anh sang Nga để mở rộng công việc kinh doanh. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Quỳnh Nga đã tranh thủ đồng hành cùng nam diễn viên trong chuyến công tác, kết hợp nghỉ ngơi và du lịch. Dù cả hai không trực tiếp xác nhận chuyện yêu đương, việc liên tục xuất hiện bên nhau ở nước ngoài càng khiến tin đồn hẹn hò thêm rầm rộ.

Bên dưới bài đăng, bạn bè và khán giả để lại bình luận thích thú. MC Thanh Vân Hugo không giấu được sự phấn khích khi viết: "Ối giời ơi!". Trong khi đó, cư dân mạng liên tục "đẩy thuyền" với những bình luận như: "Anh chị đã chính thức công khai rồi", "Định mệnh, đẹp đôi quá", "Ôi trời ơi, động đất rồi"...

Thực tế, Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019 sau khi hợp tác trong phim truyền hình. Suốt nhiều năm qua, cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch, dự sự kiện, tụ họp bạn bè hoặc check-in tại những địa điểm giống nhau.

Không ít lần, cư dân mạng còn phát hiện hai diễn viên đăng ảnh có nhiều chi tiết trùng khớp hoặc xuất hiện tại nhà riêng của đối phương, làm dấy lên nghi vấn đang yêu. Tuy nhiên, Quỳnh Nga và Việt Anh đều nhiều lần khẳng định họ chỉ là những người bạn thân thiết, gắn bó nhờ sự đồng điệu trong cuộc sống và công việc.

Trong thời gian gần đây, cả hai cũng không còn né tránh việc xuất hiện cùng nhau. Từ những chuyến công tác, thảm đỏ sự kiện cho đến các buổi livestream, Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên có những cử chỉ thân mật. Hồi tháng 4, Quỳnh Nga còn gây chú ý khi bất ngờ hôn má Việt Anh trong một buổi phát sóng trực tuyến, khiến mạng xã hội xôn xao.

Quỳnh Nga hôn má Việt Anh trong livestream

Lần này, chuyến đi tại Nga cùng màn ôm bế đầy tình cảm tiếp tục trở thành "bằng chứng" mới nhất khiến người hâm mộ tin rằng mối quan hệ của Quỳnh Nga và Việt Anh đã bước sang một giai đoạn khác. Dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận, nhưng dưới góc nhìn của khán giả, đây được xem là một trong những lần hiếm hoi cả hai thoải mái thể hiện sự thân mật trước công chúng.

