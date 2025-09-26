Cú hích của VinFast tại thị trường lớn hàng đầu thế giới, "mỏ vàng" 206 tỷ USD

VinFast bắt tay ngân hàng trung ương Ấn Độ

VinFast Auto vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (CBI) - nhằm cung cấp các gói tài chính cho khách hàng mua xe thông qua hệ thống đại lý độc quyền.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng những giải pháp tài chính như lãi suất cạnh tranh, phương án trả góp linh hoạt, miễn phí xử lý hồ sơ, ưu đãi độc quyền và dịch vụ ưu tiên - áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast. Đại diện của CBI sẽ có mặt tại tất cả showroom VinFast để trực tiếp hỗ trợ, giúp việc sở hữu xe điện thuận lợi hơn cho nhiều khách hàng tại Ấn Độ.

Ông Shri Vivek Wahi, Giám đốc Điều hành Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, phát biểu: "Trong bối cảnh Ấn Độ hướng tới tầm nhìn Net Zero, năng lượng sạch và các giải pháp tài chính sáng tạo sẽ đóng vai trò động lực then chốt. Việc hợp tác cùng VinFast khẳng định cam kết của chúng tôi với sáng kiến năng lượng sạch, góp phần mở rộng hệ sinh thái xe điện thân thiện môi trường. Tính đến tháng 6/2025, danh mục xanh của ngân hàng chúng tôi đã đạt tổng giá trị khoảng 4.200 tỷ rupee. Riêng phân khúc Green Deposit, chúng tôi đã huy động hơn 295 tỷ rupee vào tháng 8/2025 và đặt mục tiêu giải ngân thêm khoảng 1.600 tỷ rupee cho tài chính xanh trong năm tài khóa 2025-2026. Hợp tác này là bước tiến quan trọng hiện thực hóa giấc mơ về một Ấn Độ xanh, sạch".

Ông Phạm Sanh Châu (giữa), Tổng Giám đốc VinFast châu Á và đại diện Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tại buổi lễ ký kết.

Thành lập năm 1911, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ là ngân hàng thương mại đầu tiên do người Ấn sở hữu và quản lý hoàn toàn, được biết đến như một "Ngân hàng Thuần Ấn". Tính đến ngày 30/6/2025, ngân hàng có 4.552 chi nhánh, 4.115 ATM và hơn 12.300 điểm BC, với sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực nông thôn và bán đô thị. Tổng tài sản kinh doanh đạt 704.485 tỷ rupee, với số dư tiền gửi 428.890 tỷ rupee, dư nợ cho vay 275.595 tỷ rupee và tỷ lệ CASA đạt 46,88%.

Với mạng lưới rộng khắp gồm 4.552 chi nhánh và hơn 21.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ giúp VinFast tiếp cận cả khu vực đô thị lẫn các thị trường mới nổi.

VinFast ra mắt xe VF 7 tại Ấn Độ.

Mỏ vàng

Thị trường xe điện Ấn Độ là một "mỏ vàng", với tiềm năng xe điện đạt 206 tỷ USD vào năm 2030, là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, và có tốc độ tăng trưởng EV thuộc hàng nhanh nhất toàn cầu, được hỗ trợ bởi các chính sách mạnh mẽ, quy mô dân số và nhu cầu cấp thiết về giải pháp giao thông sạch, chi phí thấp.

Và hãng xe thương hiệu Việt đang triển khai một chiến lược toàn diện tại đây, tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái xe điện khép kín. Điểm nhấn lớn nhất là việc xây dựng Nhà máy sản xuất xe điện tại thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Với tổng vốn đầu tư cam kết lên tới 2 tỷ USD (trong đó 500 triệu USD cho giai đoạn đầu) và công suất thiết kế đạt 150.000 xe/năm, đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng được khánh thành bên ngoài Việt Nam, phục vụ cả thị trường Ấn Độ và xuất khẩu sang các khu vực lân cận.

Về sản phẩm, VinFast đã giới thiệu và mở bán hai mẫu SUV thuần điện là VF 6 (phân khúc B) và VF 7 (phân khúc C). Đồng thời, hãng đang nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối, bắt đầu bằng việc khai trương showroom đầu tiên tại Surat, bang Gujarat, thông qua hệ thống đại lý.

Để củng cố thị trường, VinFast cũng thiết lập các mối hợp tác chiến lược quan trọng, bao gồm việc liên kết với các ngân hàng lớn như Ngân hàng Trung ương Ấn Độ và Axis Bank để cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, hợp tác với myTVS cho dịch vụ hậu mãi rộng khắp, và với BatX Energies trong lĩnh vực xử lý và tái chế pin.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tiến nhiều bước quan trọng vào thị trường tỷ dân này với chiến lược sản xuất tại chỗ và xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, từ sản phẩm, phân phối, tài chính đến dịch vụ và năng lượng.



