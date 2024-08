Tháng 7/2024 vừa qua, ông Cao, sống ở quận Bắc Bội, đã đến Sở cảnh sát Thành Giang để trình báo. Cách đây vài ngày, ông lão đến ngân hàng để rút tiền. Nhận thấy mình có thể đã bị bọn tội phạm lợi dụng làm "công cụ phạm tội", ông liền quyết định đến cơ quan công an để giải trình sự việc.



Ông Cao, đã nghỉ hưu ở nhà nhưng vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi, muốn tìm việc làm để phụ thêm thu nhập cho gia đình. Vào ngày 4/7, khi các kênh thông tin chính thống không đáp ứng được nhu cầu tìm việc của ông, ông đã tình cờ tiếp cận một nền tảng mạng xã hội, lúc này, một người đàn ông họ Li đã chủ động tìm đến ông Cao, nói rằng hắn là nhân viên của Văn phòng xóa đói giảm nghèo và có thể xin trợ cấp xóa đói giảm nghèo cho những người già đã nghỉ hưu, thất nghiệp như ông Cao.

Ông Cao khá tin tưởng vào đối phương trước sự tự tin và chuyên nghiệp của hắn. Sau đó, Li nói với ông Cao rằng để nhận trợ cấp xóa đói giảm nghèo cần có tài khoản ngân hàng và lấy lý do rằng thẻ ngân hàng của ông Cao không đủ thanh khoản và cần tăng hạn mức. Hắn đã chuyển hơn 70.000 nhân dân tệ tiền lừa đảo vào thẻ ngân hàng của ông Cao đồng thời lừa ông Cao nhiều lần rút tiền tại ngân hàng và máy ATM để rửa tiền. Sau khi thẻ ngân hàng bị đóng băng và nhận được cuộc gọi từ công an, ông Cao nhận ra có thể mình đã bị lừa nên nhanh chóng đến cơ quan công an để trình bày sự việc và nhờ giúp đỡ.

Nghi phạm bị bắt giữ

Sau khi nhận được trông tin trình báo của ông Cao, Sở cảnh sát Thành Giang đã ngay lập tức mở cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được nghi phạm Li. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Li đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên và có khả năng sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Để ngăn chặn thêm nhiều nạn nhân vô tội bị lừa, đội cảnh sát xử lý vụ án quyết định lập tức đi tới Đạt Châu, cách đó hàng trăm kilomet.

Sáng 17/7, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Li tại thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi thẩm vấn, Li đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.

Cụ thể vào tháng 6 năm nay, Li tình cờ đọc được một tin tức trong nhóm chat rằng anh ta có thể kiếm tiền bằng cách mượn thẻ ngân hàng của người khác để giao dịch, và tiền hoa hồng nhận được rất lớn, vì vậy anh ta đã liên lạc với bên "tuyển dụng". Theo yêu cầu của bên "tuyển dụng", Li đã tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động của mình và nhiều lần đến Nam Kinh, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Quý Châu, Trùng Khánh và nhiều nơi khác để lừa gạt lòng tin của “chủ thẻ” lợi dụng họ để thực hiện mục đích “rửa tiền”, ông Cao là một trong số rất nhiều “chủ thẻ” trở thành mục tiêu của bọn tội phạm.

Ngày 4/7, Li lừa gạt lòng tin của ông Cao với lý do có thể xin trợ cấp xóa đói giảm nghèo cho ông Cao, rồi dùng thẻ của ông này để thực hiện hoạt động rửa tiền. Sau đó, Li nhận được số tiền thưởng 3.000 nhân dân tệ. Hiện tại, các biện pháp hình sự bắt buộc đã được áp dụng đối với nghi phạm Li và vụ án đang tiếp tục được điều tra thêm.