Cư dân Chung cư Công an tiếp tục kêu cứu

Cuối tháng 5/2024, Ban quản trị chung cư Công an quận Hoàng Mai số 79 Thanh Đàm (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) gửi đơn tố giác đối với ông Hoàng Văn Lâm - Tổng Giám đốc Cty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà do cưỡng đoạt tài sản của tập thể cư dân Dự án nhà ở Công an quận Hoàng Mai - 79 Thanh Đàm.

Chung cư 79 Thanh Đàm hơn 10 năm không có sổ hồng

Đơn kèm theo chữ ký của gần 400 hộ dân mua nhà ở tại dự án 79 Thanh Đàm với nội dung: Theo hợp đồng từ tháng 6/2014 đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện phần diện tích 1.632m2 xây bể bơi - sân tennis kết hợp với cây xanh theo bản vẽ 1/500 được phê duyệt, chủ đầu tư vi phạm hợp đồng về việc chậm tiến độ bàn giao căn hộ.

Ngoài ra, chủ đầu tư lợi dụng việc mua đi bán lại phải có xác nhận của chủ đầu tư để cưỡng ép các hộ dân phải nộp 100% giá trị hợp đồng mua bán trong khi chưa hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho các hộ dân.

Thu “tiền phạt” lên tới hàng trăm triệu

Theo các phiếu thu mà PV Tiền Phong thu thập được, ông V (căn hộ 406A) đã phải nộp hơn 82 triệu đồng tiền chậm nộp; ông S (căn hộ 12A04A phải nộp gần 60 triệu đồng tiền chậm nộp... Đặc biệt các căn liền kề phải nộp số tiền lớn hơn nhiều, như trường hợp ông Dương Thanh N (nhà 20 khu liền kề) phải nộp phạt hơn 245 triệu đồng...

Ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng Ban quản trị chung cư 79 Thanh Đàm cho biết, ngay từ khi bàn giao căn hộ, cư dân đã phải tự hoàn thiện một số nội thất cơ bản như cửa kính, bồn cầu, thiết bị điện.. Việc đó cư dân có thể chấp nhận, nhưng không thể vô lý thu tiền 100% của người dân khi chưa có sổ hồng, lại còn ép đóng thêm khoản phạt “trên trời” khiến cư dân vô cùng bức xúc.

“Đến nay đã có 30% tổng số cư dân đóng đủ 100% tiền hợp đồng, cùng cả khoản tiền phạt nhưng vẫn không thấy sổ hồng. Ban quản trị đã nhiều lần gửi công văn lên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở xác nhận chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho chung cư 79 Thanh Đàm”, ông Sơn thông tin.

Trước đó, UBND quận Hoàng Mai đã yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra lại Hợp đồng mua bán căn hộ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm ký kết, làm cơ sở để phối hợp thực hiện thu, thanh toán giá trị Hợp đồng mua bán căn hộ và thực hiện trách nhiệm của các bên khi chậm thanh toán, chậm bàn giao căn hộ...

UBND quận Hoàng Mai cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, làm cơ sở để thực hiện xuất hoá đơn VAT và giao liên 2 (hoá đơn đỏ) cho người mua nhà.

Được biết, dự án 79 Thanh Đàm cũng vi phạm về xây dựng khi tự ý chuyển đổi tầng kỹ thuật thành căn hộ tầng 3A để bán cho khách hàng mà không làm các thủ tục điều chỉnh thiết kế theo quy định.

UBND quận Hoàng Mai đã có Văn bản 1427/UBND-QLĐT ngày 16/6/2022 đề nghị Sở Xây dựng có biện pháp cưỡng chế chủ đầu tư thực hiện nộp số lợi bất hợp pháp do vi phạm xây dựng theo Quyết định số 103/QĐ-KPHQ ngày 29/12/2017 vào ngân sách nhà nước. Số tiền chủ đầu tư phải nộp liên quan đến sai phạm này là hơn 14 tỷ đồng.