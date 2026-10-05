Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ giữ bí mật và dạy cách trả lời nhân viên ngân hàng để rút hơn 1 tỷ đồng.

Thủ đoạn mạo danh cán bộ, công an... đe dọa người dân liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia liên tục xảy ra. Bằng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, kẻ gian đánh trúng tâm lý hoảng sợ của người dân, từ đó ép họ giấu người thân, lén rút sạch tiền tiết kiệm hay mang toàn bộ số vàng tích cóp cả đời chuyển cho kẻ lừa đảo.

Từ 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm đến toàn bộ số vàng tích cóp

Theo Báo Công an nhân dân, chiều 30/9, bà Lê Thị M., trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, thông báo thông tin cá nhân của bà liên quan đến một tài khoản trong đường dây mua bán ma túy.

Liên tục bị đe dọa và thao túng tâm lý, bà M. hoảng loạn rồi tiết lộ mình có hơn 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm. Nhóm lừa đảo lập tức yêu cầu bà giữ bí mật với người thân, đồng thời hướng dẫn sẵn cách trả lời nhân viên ngân hàng để rút tiền, mở tài khoản và chuyển tiền theo chỉ định. Khi bà M. tới ngân hàng, nhân viên nhận thấy dấu hiệu bất thường nên liên hệ Công an xã Tứ Mỹ. Giao dịch được dừng kịp thời, hơn 1 tỷ đồng của bà được giữ lại.

Bị thao túng tâm lý, nhiều người hoảng sợ rút hết tiền tiết kiệm chuyển cho kẻ gian - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó ngày 24/9, ông Nguyễn Ngọc N. (sinh năm 1950, trú tại thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cũng nhận cuộc gọi giả danh công an thông báo ông liên quan đến đường dây ma túy cùng khoản vay 6 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc "xác minh". Nhờ tỉnh táo đến trụ sở công an trình báo, ông N. đã bảo vệ an toàn tài sản của mình.

Công an kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo liên quan đến khoản tiền 6 tỷ đồng - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tại Đà Nẵng, bà T.T.X.T (sinh năm 1956, trú xã Thăng Điền) nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là cán bộ Công an đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đối tượng thông báo bà có liên quan đến một đường dây ma túy lớn và yêu cầu bà phải chuyển tiền để "làm bằng chứng, phục vụ công tác điều tra". Hoảng sợ trước thông tin trên, bà T. đã giấu gia đình, mang toàn bộ số vàng tích cóp ra tiệm bán được 159 triệu đồng. Trên đường đến ngân hàng, bà ghé qua Công an xã Thăng Điền nhờ kiểm tra thông tin và được lực lượng chức năng kịp thời giải thích, giúp bảo toàn tài sản.

Bà T.T.X.T đến Công an xã Thăng Điền trình báo vụ việc - Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng

Người cao tuổi nên làm gì khi nhận cuộc gọi lừa đảo?

Tháng 9/2026, Bộ Công an cảnh báo mạo danh cơ quan, tổ chức là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất trên không gian mạng hiện nay. Kịch bản chung của kẻ gian là liên tục thao túng tâm lý, cố tình tạo áp lực khiến nạn nhân hoảng sợ rồi yêu cầu giữ bí mật, tách họ khỏi sự hỗ trợ của người thân và thúc giục thực hiện giao dịch. Thậm chí như trường hợp bà M., các đối tượng còn hướng dẫn chi tiết cách trả lời nhằm qua mặt nhân viên ngân hàng.

Trước các chiêu trò ngày càng tinh vi, lực lượng công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ cần giữ bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "4 không": Không cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; Không bấm vào đường link lạ hay chuyển tiền theo yêu cầu; Không tin các đối tượng tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu "xác minh", "phục vụ điều tra"; Không giữ bí mật với người thân khi nhận được các đề nghị bất thường.

Dưới góc độ phòng chống tội phạm, các cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án nào làm việc, yêu cầu người dân chuyển tiền hay giải quyết vụ án qua điện thoại. Việc chủ động ngắt cuộc gọi từ số lạ, không làm theo bất kỳ hướng dẫn giao dịch tài chính nào và liên hệ trực tiếp với công an địa phương chính là cách chuẩn xác và an toàn nhất giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản cũng như quyền lợi hợp pháp của mình.

*Nguồn thông tin: Báo Công an nhân dân; Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an Thành phố Đà Nẵng