Cụ bà đi du lịch miễn phí với bạn bè, 2 năm sau gia đình nhận thông báo: “Phải trả hơn 15 tỷ đồng”

Một cụ bà ở Trung Quốc khiến cả gia đình "chết lặng" khi bí mật mua căn hộ hướng biển trong chuyến du lịch cùng bạn bè.

Chuyến du lịch bất thường

Theo phản ánh của một người đàn ông họ Trịnh (Trung Quốc) với chương trình 1818 Golden Eye, mẹ ông được một người bạn họ Hà mời tham gia chuyến du lịch miễn phí đến tỉnh Sơn Đông vào tháng 8/2024.

Do bận công việc, ông chỉ dặn mẹ cẩn thận trong chi tiêu. Tuy nhiên, trong chuyến đi, bà đã được nhân viên bán hàng liên tục giới thiệu dự án bất động sản và thuyết phục mua nhà. Ông Trịnh kể rằng nhân viên bán hàng còn khuyên mẹ mình không được nói với các con về việc mua nhà, coi đây là một "món quà bất ngờ" dành cho gia đình.

"Tôi có linh cảm sẽ có chuyện nhưng vẫn chỉ dặn mẹ đừng tiêu tiền bừa bãi. Không ngờ cuối cùng bà lại mua một căn hộ hướng biển" , ông Trịnh nói.

Theo lời kể của người mẹ sau này, tại điểm bán hàng, bà bị nhiều người liên tục thuyết phục. Khi bà nói không đủ tiền mua nhà, nhân viên đã hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng, đồng thời tận dụng hợp đồng bảo hiểm mà bà từng mua để vay thêm tiền thanh toán.

Ngay tại chỗ, người phụ nữ lớn tuổi đã thanh toán khoảng 200.000 NDT (hơn 770 triệu đồng). Căn hộ có diện tích xây dựng 58 m², giá bán 590.000 NDT (2,2 tỷ đồng).

Bản giới thiệu về dự án căn hộ mẹ ông Trịnh mua

Ngoài hợp đồng mua bán chính thức, mẹ ông Trịnh còn ký thêm một thỏa thuận trả góp với phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, người đàn ông cho biết bản thỏa thuận này không được giao cho người mua giữ. Ông Trịnh nói khoản vay này không thông qua ngân hàng mà do phía doanh nghiệp tự cung cấp theo hình thức trả góp.

Sau khi gia đình biết được sự việc, họ phải thanh toán thay mẹ khoảng 6.000 NDT (23 triệu đồng) mỗi tháng. Cộng lãi và các khoản phí, tổng số tiền phải trả lên tới khoảng 600.000 NDT (2,3 tỷ đồng).

Gia đình đã thanh toán tổng cộng khoảng 376.000 NDT (1,4 tỷ đồng), bao gồm tiền đặt cọc và các khoản trả góp trong gần một năm. Tuy nhiên, từ tháng 11/2025, họ không còn khả năng tiếp tục thanh toán.

Choáng váng khi nhận thông báo phạt hơn 15 tỷ đồng

Trong lúc đang thương lượng với doanh nghiệp, gia đình bất ngờ nhận được tin nhắn từ người tự xưng là nhân viên Công ty Phát triển Bất động sản. Theo nội dung tin nhắn, căn hộ được mua ngày 10/8/2024, khoản thanh toán đã quá hạn 224 ngày.

Do hợp đồng quy định mức phạt 0,3% mỗi ngày, doanh nghiệp thông báo tổng tiền phạt vi phạm hợp đồng đã lên tới 3,9 triệu NDT (15,1 tỷ đồng), đồng thời cho biết bộ phận pháp lý đã khởi động các thủ tục tố tụng.

"Tôi thực sự chết lặng. Căn nhà chỉ có giá 590.000 NDT, tại sao tiền phạt lại lên tới gần 4 triệu NDT? Mẹ tôi và cả gia đình đều hoảng loạn" , ông Trịnh chia sẻ.

Sau khi kiểm tra, phóng viên chương trình 1818 Golden Eye phát hiện con số gần 4 triệu NDT có dấu hiệu bất hợp lý.

Ông Trịnh liên hệ truyền thông để làm rõ vụ việc

Với căn nhà trị giá 590.000 NDT, mức phạt 0,3% mỗi ngày tương đương khoảng 1.770 NDT/ngày (6,8 triệu đồng). Trong 224 ngày, số tiền phạt vào khoảng 396.480 NDT (1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số doanh nghiệp đưa ra cao gấp 10 lần kết quả tính toán thông thường. Dù vậy, ngay cả mức phạt hơn 390.000 NDT cũng được cho là rất lớn và tiếp tục là nội dung tranh chấp giữa hai bên.

Doanh nghiệp từ chối hoàn tiền

Phóng viên sau đó liên hệ với bà Hà, người đã giới thiệu mẹ ông Trịnh tham gia chuyến đi. Bà khẳng định mình không nhận bất kỳ khoản hoa hồng nào và cũng chỉ được người khác giới thiệu dự án.

Trong khi đó, đại diện một đơn vị môi giới liên quan cho biết toàn bộ giao dịch đều do khách hàng tự nguyện thực hiện. Theo người này, khách hàng đã đơn phương vi phạm hợp đồng nên doanh nghiệp sẽ không chấp nhận hoàn tiền. Nếu có tranh chấp, các bên nên giải quyết thông qua con đường pháp lý.

Ông Trịnh cho biết gia đình đang cân nhắc khởi kiện để yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Theo chương trình 1818 Golden Eye, gia đình ông Trịnh không phải trường hợp cá biệt. Trong nhiều năm qua, truyền thông Trung Quốc liên tục phản ánh tình trạng người cao tuổi bị dụ tham gia các tour du lịch giá rẻ, tour chăm sóc sức khỏe hoặc tour tham quan bất động sản miễn phí, sau đó được đưa đi nghe giới thiệu dự án.

Nhiều người bị thuyết phục mua nhà với giá cao hơn giá trị thị trường, thậm chí được yêu cầu giữ bí mật với gia đình. Khi không còn khả năng thanh toán hoặc muốn hủy giao dịch, họ phải đối mặt với những khoản phạt rất lớn theo các điều khoản hợp đồng.

Các chuyên gia cảnh báo người cao tuổi cần hết sức thận trọng trước những lời mời tham gia tour du lịch giá rẻ gắn với hoạt động bán hàng. Trước khi ký hợp đồng mua bất động sản hay tài sản lớn, cần trao đổi với người thân, tìm hiểu kỹ giá trị thực của dự án, điều khoản thanh toán và các mức phạt vi phạm để tránh rơi vào những tranh chấp kéo dài.

Theo Toutiao