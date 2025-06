Theo báo điện tử Hải Dương, sáng 4/6, Công an thị trấn Thanh Hà (Hải Dương) phối hợp Phòng giao dịch Thanh Hà - Vietcombank Hải Dương kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ an toàn số tiền 150 triệu đồng của cụ bà P.T.N, trú tại xã Tân An.

Công an thị trấn Thanh Hà và nhân viên ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn giao dịch của cụ N. với đối tượng lừa đảo. Nguồn: Báo Hải Dương

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, cụ N. hiện sống với cháu trai, không có chồng con, nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cán bộ, thông báo cụ vi phạm pháp luật. Chúng yêu cầu cụ chuyển 150 triệu đồng để “xác minh”, hứa giúp cụ không bị xử lý hình sự. Tin lời, cụ N. đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản.

Phát hiện cụ N. có biểu hiện hoang mang, mất bình tĩnh, cán bộ, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng liên hệ Công an thị trấn Thanh Hà. Qua xác minh, công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo và kịp thời ngăn chặn giao dịch, đồng thời đưa cụ N. về nhà an toàn.

Đây không phải là thủ đoạn mới, song ngày càng tinh vi, chủ yếu nhắm đến người già sống một mình. Công an thị trấn Thanh Hà khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi vấn.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 732 số điện thoại di động thuộc các cơ quan Nhà nước đăng ký định danh để liên lạc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ các công việc chuyên môn. Các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone, cùng các mạng di động ảo như Itel, Mobicast, Local, VNSky và FPT đã hoàn tất khai báo tên định danh cho các số điện thoại này. Khi nhận cuộc gọi từ các số định danh này, người dân sẽ nhìn thấy tên cơ quan Nhà nước hiển thị thay cho dãy số điện thoại.

Do đó, nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có độ dài 10 chữ số (đầu số 03, 05, 07, 08, 09) mà tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này. Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

Đinh Anh (Theo Báo điện tử Hải Dương)