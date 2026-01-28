Cụ bà 92 tuổi được mệnh danh là “Công chúa ngủ trong rừng“

Tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một bà cụ 92 tuổi tên là Lưu Thục Văn gần đây đã gây xôn xao dư luận khi thời gian ngủ mỗi ngày vượt quá 20 tiếng, được cư dân mạng gọi vui là "công chúa ngủ trong rừng". Mặc dù lịch sinh hoạt khác biệt rõ rệt so với người bình thường, nhưng cụ bà tự nhận thấy tinh thần rất tốt và không có gì khó chịu.

Người nhà cũng cho biết kết quả kiểm tra cho đến nay đều bình thường, khiến giấc ngủ kéo dài này trở thành một "bí ẩn không lời giải".

Cụ Lưu ngủ đến 4 giờ chiều mỗi ngày

Theo báo cáo từ Zonglan News, cụ Lưu hiện đang sống cùng gia đình. Con gái cụ tiết lộ rằng mẹ mình hầu như dành cả ngày để ngủ, thường phải đến khoảng 4 giờ chiều mới thức dậy hoạt động, thời gian còn lại phần lớn là trong trạng thái ngủ say.

Mặc dù số giờ ngủ cao hơn nhiều so với người cao tuổi thông thường, nhưng gia đình đã nhiều lần đưa cụ bà đi khám. Bác sĩ xác nhận các chỉ số như chức năng tim phổi, xét nghiệm máu đều bình thường, không phát hiện bệnh lý nền rõ rệt.

Cụ Lưu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng bản thân "cứ hễ ngủ là không nghĩ ngợi gì cả, không có phiền não", và sau khi tỉnh dậy cũng không cảm thấy mệt mỏi. Con gái cụ bà thú nhận rằng lịch sinh hoạt của mẹ khiến ngay cả người nhà cũng khó giải thích: "Chúng tôi cũng thấy cụ bà là một ẩn số, nhưng hiện tại sức khỏe mẹ tôi thực sự rất tốt".

Sức khỏe của cụ bà được bác sĩ xác nhận là không có vấn đề

Báo cáo dẫn nguồn tư liệu y khoa chỉ ra rằng, đa số người cao tuổi khi tuổi tác càng cao sẽ xuất hiện tình trạng giảm ngủ sâu, dễ thức giấc vào ban đêm, giấc ngủ bị chia nhỏ, ngược lại rất khó để ngủ trong thời gian dài. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ bao gồm tiếng ồn, ánh sáng, giường nệm không thoải mái, hoặc ảnh hưởng từ bệnh mãn tính và thuốc men.

Tài khoản chuyên môn y tế Trung Quốc "Phòng khám danh y Chiết Giang" chỉ ra rằng ngủ đủ giấc thực sự giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe, nhưng thông thường vẫn khuyến nghị nên đi ngủ trước 11 giờ đêm. Nếu thiếu ngủ do thức khuya, có thể bổ sung hợp lý thông qua giấc ngủ trưa.

Các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng nếu xuất hiện tình trạng buồn ngủ bất thường kèm theo tinh thần uể oải, phản ứng chậm chạp hoặc thay đổi hành vi, thì vẫn nên tiếp nhận đánh giá y tế sâu hơn.

Việc cụ Lưu ngủ thời gian dài thuộc về sự khác biệt cá thể, và đã qua kiểm tra y tế xác nhận tình trạng cơ thể tốt, người bình thường không nên bắt chước một cách mù quáng. Giới y khoa cảnh báo nếu không phải nhóm người cao tuổi mà đột nhiên xuất hiện tình trạng ngủ li bì kéo dài, cần lưu ý liệu có liên quan đến bất thường chức năng tuyến giáp, rối loạn cảm xúc hoặc bệnh hệ thần kinh hay không, để sớm đi khám và làm rõ nguyên nhân.