Mới đây, truyền thông đưa tin về một đám cưới đặc biệt diễn ra tại một viện dưỡng lão ở Penang, Malaysia, khi cô dâu đã 91 tuổi và chú rể 67 tuổi. Theo đó, cụ bà Hu Ruirong (91 tuổi) và ông Wu Caixing (67 tuổi) chỉ mới quen nhau khoảng 3 tháng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Được biết, cụ Ruirong đã sống tại viện dưỡng lão này khoảng 6 đến 7 năm. Trước đó, bà dành phần lớn cuộc đời để chăm sóc cha mẹ nên chưa từng hẹn hò hay lập gia đình. Khi tuổi cao, sức khỏe yếu dần, bà mới chuyển vào đây sinh sống.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, cụ bà cho biết bản thân không hề bài xích tình yêu, chỉ là trước đây chưa gặp được người phù hợp.

Mọi thứ thay đổi khi ông Caixing chuyển đến viện dưỡng lão vào tháng 12/2025. Hai người tình cờ ngồi gần nhau trong phòng ăn và bắt đầu làm quen. Từ những bữa ăn chung, những cuộc trò chuyện thường ngày, họ dần trở nên thân thiết hơn.

Nhân viên tại viện dưỡng lão tiết lộ, chính cụ Ruirong là người chủ động quan tâm, chăm sóc ông Caixing nhiều hơn, từ đó giúp mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Thông tin về việc ông Caixing từng kết hôn trước đó hay chưa không được đề cập.

Khi cả hai bày tỏ mong muốn kết hôn, phía viện dưỡng lão đã tiến hành phỏng vấn để đảm bảo họ hoàn toàn minh mẫn, hiểu rõ quyết định của mình và thực sự mong muốn gắn bó lâu dài.

Cuối cùng, đám cưới được tổ chức trong không khí ấm cúng, giản dị ngay tại viện dưỡng lão. Sáng hôm đó, cô dâu chuẩn bị trang phục ngay tại hành lang, trong khi chú rể sửa soạn tại khu phòng dành cho nam.

Dù từng bị ngã và đi lại không vững, ông Caixing vẫn từng bước tiến đến đón cô dâu với sự hỗ trợ của người xung quanh. Khi cánh cửa mở ra, những người có mặt đã vỡ òa trong tiếng reo hò chúc phúc.

Trong khoảnh khắc xúc động, chú rể có phần ngượng ngùng cúi đầu và nhẹ nhàng hôn lên má cô dâu.

Sau nghi thức đơn giản, hai người nắm tay nhau trở về căn phòng giờ đây thuộc về cả hai.

Theo thông tin từ phía viện dưỡng lão, đây không phải là đăng ký kết hôn hợp pháp mà chỉ là một nghi lễ truyền thống mang tính tượng trưng. Toàn bộ chi phí tổ chức được tài trợ bởi các cá nhân và tổ chức hảo tâm, nên cặp đôi không phải chi trả thêm.

Nguồn: 8days