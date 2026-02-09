Cụ bà 91 tuổi chuyển 33 tỷ đồng cho con trai nhưng 4 năm sau kiện đòi lại, toà án phán quyết: “Phải hoàn trả toàn bộ”

Một cụ bà 91 tuổi tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã quyết định đưa con trai ra tòa sau khi phát hiện toàn bộ số tiền tích góp cả đời của mình bị sử dụng cho các chi tiêu gia đình.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, do tuổi cao sức yếu và không còn khả năng tự quản lý tài sản, cụ bà họ Lữ đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 9 triệu NDT (33 tỷ đồng), bao gồm cả tiền bán căn nhà tại Bắc Kinh, vào tài khoản của con trai là ông Lữ Nguyên để nhờ giữ hộ.

Ảnh minh hoạ

Theo trình bày của cụ, đây chỉ là quan hệ ủy thác bảo quản tài sản giữa mẹ và con, hoàn toàn không phải hành vi cho tặng hay cho vay. Tuy nhiên, trong thời gian quản lý số tiền này, ông Lữ Nguyên cùng vợ là bà Vương Lan đã sử dụng vào việc trả nợ thế chấp nhà, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cũng như sửa chữa, trang trí nhà cửa.

Tranh chấp bắt đầu phát sinh vào tháng 7/2022 khi bà Vương Lan qua đời. Trong di chúc, bà để lại 50% quyền sở hữu căn nhà cùng hơn 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) tiền gửi cho chị gái Vương Hạnh, phần tài sản còn lại thuộc về ông Lữ Nguyên.

Sau sự việc này, cụ bà Lữ phát hiện khoản tiền mình gửi giữ hộ trước đó hầu như đã bị sử dụng hết nên quyết định khởi kiện con trai, yêu cầu ông Lữ Nguyên hoàn trả toàn bộ hơn 9 triệu NDT. Đồng thời, cụ bà đề nghị Vương Hạnh phải chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi tài sản thừa kế đã nhận. Ở chiều ngược lại, Vương Hạnh cho rằng số tiền trên là tài sản được cho tặng nên bản thân không có nghĩa vụ hoàn trả.

Ảnh minh hoạ

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và lời khai của các bên, Tòa án Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) nhận định không tồn tại giấy tờ vay mượn hay thỏa thuận cho vay giữa cụ bà Lữ và con trai. Cả hai bên cũng đều không thừa nhận việc cho tặng tài sản.

Dựa trên hoàn cảnh thực tế, mối quan hệ gia đình và cách thức quản lý, sử dụng tiền, tòa xác định đây là quan hệ nhờ giữ tiền, đồng nghĩa với việc ông Lữ Nguyên có nghĩa vụ quản lý và bảo toàn tài sản cho mẹ. Do khoản tiền đã được sử dụng cho sinh hoạt chung của vợ chồng ông, nghĩa vụ hoàn trả được xác định là khoản nợ chung của gia đình.

Từ những căn cứ trên, tòa tuyên buộc ông Lữ Nguyên phải hoàn trả toàn bộ hơn 9 triệu NDT cho cụ bà Lữ. Cơ quan chức năng xác định Vương Hạnh phải chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi hơn 3 triệu NDT tài sản thừa kế đã nhận từ bà Vương Lan.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc và được xem như lời cảnh báo về những rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi người cao tuổi giao tài sản cho con cháu quản lý mà không thiết lập thỏa thuận pháp lý rõ ràng.

Theo Toutiao