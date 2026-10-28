Cụ bà 90 tuổi co ro trên xe lăn sống ngoài hành lang chung cư gần 1 năm, lời giải thích của con gái lớn gây phẫn nộ

Cụ bà 90 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) phải co ro trên xe lăn ngoài hành lang chung cư gần một năm, trong khi con gái lớn giải thích rằng mẹ thường xuyên la hét giữa đêm và có mùi cơ thể khó chịu, khiến dư luận phẫn nộ.

Một cụ bà 90 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc, phải sống gần một năm tại khu vực hành lang và sảnh thang máy của chung cư, ngủ co ro trên xe lăn, không có giường. Con gái lớn của cụ bị hàng xóm chỉ trích vì ngăn mẹ vào nhà, giải thích rằng bà thường xuyên la hét giữa đêm và có mùi cơ thể khó chịu.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc đang gây tranh cãi về trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, trong bối cảnh những người con trong gia đình chưa tìm được tiếng nói chung về việc chăm sóc cụ bà.

Ảnh: HK01

Cụ bà 90 tuổi ngủ co ro trên xe lăn, sinh hoạt ngay tại hành lang chung cư

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cụ bà đã phải sống tại khu vực hành lang chung cư từ tháng 1 năm nay. Không có giường ngủ, cụ chỉ có một chiếc xe lăn để nghỉ ngơi và một chiếc chăn mỏng để đắp qua đêm. Việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của cụ đều diễn ra tại khu vực công cộng.

Một số cư dân cho biết cụ thường xuyên la hét vào ban đêm, thậm chí đi vệ sinh ngay tại hành lang, khiến khu vực này có mùi khó chịu và ảnh hưởng đến những người sống xung quanh.

Trước tình cảnh đó, hàng xóm nhiều lần lên tiếng yêu cầu người con gái lớn họ Sử đối xử tốt hơn với mẹ. Một người dân chất vấn: “Bà ấy là mẹ ruột của chị, trời lạnh thế này, sao chị có thể để bà ngủ ngoài hành lang?”.

Đáp lại, bà Sử cho rằng mẹ mình thường xuyên la hét và có mùi cơ thể khó chịu. Đây cũng là lý do bà đưa ra để giải thích việc không cho mẹ vào nhà.

Theo lời kể của cư dân, ban ngày, cụ bà có thể đến phòng sinh hoạt của ủy ban cư dân để nghỉ ngơi. Dù bà Sử vẫn mang thức ăn cho mẹ, những món được đưa đến chủ yếu là bỏng ngô và bột gạo, khiến hàng xóm lo ngại về tình trạng sức khỏe của người phụ nữ cao tuổi.

Ảnh: HK01

Các cư dân đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Chính quyền địa phương cho biết đã bố trí vệ sinh khu vực hành lang và cử nhân viên an ninh kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm an toàn cho cụ bà.

Người đứng đầu khu dân cư cho biết cụ có ba con gái, trong đó bà Sử là con cả. Trước đây, cụ sống tại quận Phụng Hiền, Thượng Hải. Sau khi bất động sản của cụ được hai người con gái thứ hai và thứ ba bán đi, bà Sử đã tìm đến đón mẹ về sống cùng từ tháng 1 năm nay.

Hai người con gái thứ hai và thứ ba khẳng định việc bán nhà đã được mẹ đồng ý, bởi nếu không có sự chấp thuận của chủ sở hữu thì giao dịch không thể tiến hành. Phía ủy ban cư dân cũng từng xác minh sự việc với cụ bà, nhưng cụ trả lời không rõ ràng và không trực tiếp xác nhận vấn đề này.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng từng phối hợp với cảnh sát khu vực liên hệ với hai người con gái còn lại. Cả hai đều bày tỏ sẵn sàng chăm sóc mẹ, song khi được đề nghị trực tiếp đến khu dân cư để trao đổi với chị cả, họ đều từ chối.

Một số cư dân cho biết bà Sử đang sống dựa vào khoản lương hưu khoảng 4.900 nhân dân tệ mỗi tháng của mẹ, tương đương khoảng 18 triệu đồng. Vụ việc còn liên quan đến tranh chấp về khoản vay bất động sản, tuy nhiên các thông tin cụ thể về tranh chấp chưa được làm rõ.

Ủy ban cư dân đã nhiều lần đứng ra hòa giải nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể. Theo cơ quan này, họ không có thẩm quyền cưỡng chế để giải quyết triệt để tình trạng hiện tại.

Con gái từng được giám định hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự

Không chỉ gây bức xúc vì cách đối xử với mẹ già, vụ việc còn khiến hàng xóm đặt câu hỏi về khả năng tiếp tục chăm sóc cụ bà của bà Sử.

Theo lời kể của cư dân, năm ngoái, bà Sử từng xảy ra tranh chấp với mẹ liên quan đến việc chất đồ đạc trong nhà. Sau đó, bà được giám định tư pháp và xác định thuộc diện “người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự hạn chế”.

Qua xác minh với cảnh sát khu vực, chính quyền địa phương cho biết kết quả giám định này có thật. Hồ sơ ghi nhận bà Sử mắc chứng rối loạn tâm thần chưa được xác định cụ thể và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự hạn chế.

Đây là tình trạng mà người thực hiện hành vi vẫn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhưng khả năng nhận thức hoặc kiểm soát hành vi bị suy giảm so với người có đầy đủ năng lực.

Tuy nhiên, bà Sử và cụ bà đều không nằm trong danh sách quản lý người mắc bệnh tâm thần tại địa phương. Do đó, tình trạng sức khỏe tâm thần thực tế của bà Sử hiện chưa được xác định rõ.

Theo phân tích của các chuyên gia pháp lý được truyền thông dẫn lời, hành vi của bà Sử hiện chưa đủ căn cứ để cấu thành tội bỏ mặc người cần được chăm sóc (tội bỏ mặc, không chăm sóc người thân theo cách gọi khái quát), nhưng cho thấy những thiếu sót nghiêm trọng trong việc thực hiện trách nhiệm chăm sóc mẹ già.

Các chuyên gia cho rằng cần sớm tiến hành giám định có giá trị pháp lý đối với năng lực hành vi dân sự của cụ bà. Nếu kết quả xác định cụ không có năng lực hành vi dân sự, cơ quan có thẩm quyền cần chỉ định người giám hộ phù hợp để bảo đảm quyền lợi và giúp cụ được chăm sóc trong những năm cuối đời.

Nguồn: HK01