Cụ bà 83 tuổi nhận tội điều hành đường dây lừa đảo, gây thiệt hại gần 11 triệu USD (khoảng 285 tỷ đồng) cho hơn 200 nạn nhân.

Barbara A. Hirshfield, 83 tuổi, sống tại Lexington, Massachusetts (Mỹ), bị truy tố vào tháng 7/2026 với 5 cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử. Mới đây, bà nhận tội tại một tòa án liên bang ở Boston và dự kiến được tuyên án vào ngày 7/1/2027.

Theo các công tố viên, Hirshfield từng sở hữu và điều hành Công ty Ideal Financial Services Inc. (Ideal) và Ideal Financial Holdings (Ideal Holdings) tại West Springfield, Massachusetts.

Ideal hoạt động trong lĩnh vực cho vay mua ô tô và các khoản vay nhỏ. Công ty này huy động tiền từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành giấy nợ, cam kết mức lợi nhuận cao.

Các nhà đầu tư được thông báo tiền của họ sẽ được sử dụng để cung cấp các khoản vay. Lợi nhuận mà họ nhận được đến từ các khoản thanh toán của người vay.

Cụ bà 83 tuổi có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hoạt động của Hirshfield bắt đầu có dấu hiệu gian lận từ ít nhất năm 2012. Khi đó, Cơ quan Quản lý Ngân hàng Massachusetts (MDB) yêu cầu Ideal dừng việc kêu gọi và tiếp nhận vốn đầu tư từ bên ngoài do lo ngại về tình hình tài chính của công ty.

Đến năm 2014, MDB thu hồi giấy phép cho Ideal hoạt động trong lĩnh vực cho vay mua ô tô và cho vay nhỏ. Động thái này khiến hoạt động cho vay của công ty phải dừng lại.

Dù vậy, Hirshfield không thông báo cho các nhà đầu tư về yêu cầu của cơ quan quản lý mà vẫn tiếp tục bán giấy nợ để huy động tiền.

Đến năm 2019, Ideal gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tiền của các nhà đầu tư mới. Hirshfield sử dụng khoản tiền này để trả cả tiền lãi và tiền gốc cho những người đã đầu tư trước đó, qua đó duy trì hoạt động theo mô hình Ponzi cho đến khoảng tháng 6/2025.

Mô hình Ponzi là hình thức lấy tiền của người tham gia sau để trả cho những người tham gia trước, thay vì tạo ra lợi nhuận thực sự từ hoạt động kinh doanh.

Theo các công tố viên, thay vì công khai tình hình tài chính thực tế của công ty, Hirshfield đưa ra nhiều lý do để giải thích việc chậm thanh toán. Bà cho rằng nguyên nhân xuất phát từ các vấn đề với ngân hàng, gian lận, sự cố rò rỉ dữ liệu hoặc séc bị đánh cắp, thất lạc.

Đường dây này gây thiệt hại khoảng 10,9 triệu USD (khoảng 285 tỷ đồng) cho khoảng 204 nạn nhân. Hơn 25 người trong số này phải chịu “khó khăn tài chính nghiêm trọng”.

Kimberly O'Connor là một trong những nạn nhân. Cô cho biết gia đình đã đầu tư vào Ideal qua nhiều thế hệ. Sau khi mẹ qua đời năm 2021, O'Connor được thừa kế khoản đầu tư này.

Khi Hirshfield bắt đầu thanh toán chậm, O'Connor cố gắng rút một phần tiền. Tuy nhiên, Hirshfield đưa ra nhiều lý do và đổ lỗi cho ngân hàng.

Với các cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử, Hirshfield có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, 3 năm quản chế và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng).

Mức án cuối cùng sẽ do thẩm phán liên bang quyết định. Hirshfield dự kiến được tuyên án vào ngày 7/1/2027.

Theo People