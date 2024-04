Cứ 5 xe điện bán ra có 1 chiếc 'made in China', vì sao chuyên gia vẫn nói chắc nịch 'ngày xe điện Trung Quốc phủ kín châu Âu còn xa lắm'

Bao lâu nữa các nhà sản xuất ô tô phương Tây sẽ bị lu mờ bởi những cái tên đến từ Trung Quốc? 15 năm? 10 năm? Nhìn vào số liệu bán hàng mới nhất ở châu Âu, thật dễ để tưởng tượng điều đó sẽ sớm xảy ra: Ô tô sản xuất tại Trung Quốc chiếm 1/5 lượng xe điện mới bán ra trong tháng 2 tại khu vực này.

Tỷ lệ 1/5 rõ ràng là một con số đáng báo động nhưng sẽ càng báo động hơn nữa nếu so với chỉ số của năm ngoái. Số lượng đăng ký ô tô do Trung Quốc sản xuất ở châu Âu đã tăng 45% trong tháng 2 này so với cùng kỳ 2023 và để chứng minh nó không phải điểm sáng le ló, mức tăng của tháng 1 chỉ thấp hơn 1 chút, ở mức 43%.

Đúng là tiêu thụ ô tô điện của toàn thị trường châu Âu đã tăng trưởng trong tháng 2 nhưng chỉ tăng 10%. Trong khi ô tô do Trung Quốc sản xuất tăng thị phần 45% thì ô tô từ Đức và Tây Ban Nha – những quốc gia có xuất xứ ô tô mới phổ biến thứ 2 và 3 – chỉ tăng khoảng 6% so với tháng 2/2023.

Jato Dynamics lưu ý rằng ô tô sản xuất tại Trung Quốc đã bán chạy hơn ô tô sản xuất tại Ý, Hàn Quốc, Maroc và Romania, đồng thời thu hẹp khoảng cách với ô tô sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

Felipe Munoz, nhà phân tích toàn cầu của Jato Dynamics cho biết sự tăng trưởng này một phần do một số OEM Trung Quốc đang đẩy nhanh nhập khẩu xe trước quyết định điều tra chống trợ cấp của EU. “Thuế quan có thể làm chậm sự tăng trưởng của các OEM Trung Quốc nhưng như một hiệu ứng dây chuyền, nó cũng có thể thúc đẩy họ tăng tốc giao hàng sang châu Âu”, ông nói.

Nhưng có một lý do khiến con số 1/5 kia bớt đáng sợ. Đó là 44% số lượng ô tô sản xuất tại Trung Quốc thuộc về các thương hiệu phương Tây như Tesla, Volvo và Dacia, 40% khác liên quan đến doanh số của MG hay Volvo – thuộc sở hữu của ngườiTrung Quốc, nhưng vẫn là các thương hiệu châu Âu. Loại bỏ những yếu tố này, chỉ còn 16% thị phần do ô tô Trung Quốc sản xuất thuộc về các thương hiệu thuần Trung Quốc.

Không nghi ngờ ghì khi các con số này sẽ tăng trưởng nhưng Munoz cho rằng các nhà sản xuất phương Tây vẫn còn dư địa.

“Các thương hiệu Trung Quốc vẫn còn 1 chặng đường dài phía trước để chiếm được thị phần đáng kể tại thị trường châu Âu. Bất chấp những bước tiến họ đạt được về hiệu suất và giá bán, việc nâng cao và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng cần có thời gian”.