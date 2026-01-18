CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt, tài xế hết đường chối cãi

Ngày 17-1, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử phạt một tài xế xe khách sử dụng điện thoại khi lái xe.

CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt tài xế

Trước đó, trưa cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc cùng Công an phường Linh Xuân xử lý xe dù, bến cóc tại đường Đỗ Mười, đoạn qua Khu chế xuất Linh Trung. Việc này thuộc kế hoạch chuyển hóa địa bàn, không để xảy ra tình trạng xe khách vi phạm của Công an TPHCM.

Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết tài xế vi phạm các lỗi chủ yếu như: không quét thẻ nhận dạng khi điều khiển xe; đón trả khách sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe...

Sau hơn 1 giờ kiểm tra, CSGT đã lập biên bản 8 xe khách vi phạm. Trong đó, một tài xế đã sử dụng điện thoại khi lái xe, bị phát hiện qua việc trích xuất camera buồng lái.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách trên đường Đỗ Mười.

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026; không để tình trạng bến cóc, xe dù xảy ra, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.