HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

Duy Anh |

Trong ngày 23/4, có 1.736 phương tiện tạm giữ với cùng một lỗi vi phạm, tất cả tài xế khi lái xe tuyệt đối chú ý, tuân thủ nguyên tắc "đã uống rượu bia thì ko lái xe".

Ngày 23/4, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt triển khai 2 chuyên đề lớn: Kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải và xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, tăng cường ghi nhận vi phạm trên các tuyến cao tốc bằng thiết bị nghiệp vụ, bảo đảm xử lý nghiêm, triệt để các hành vi nguy hiểm.

Kết quả kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải (00h00 – 19h00)

Đối với xe khách: Gần 800 tổ CSGT, kiểm soát tại 622 vị trí trọng điểm tiến hành iểm tra hơn 4.100 phương tiện, xử lý 280 trường hợp và ghi nhận không xảy ra TNGT liên quan xe khách.

Lực lượng CSGT phát hiện các vi phạm chủ yếu: dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, chở hàng trong khoang hành khách…

Đối với xe vận tải hàng hóa: 564 tổ CSGT, kiểm soát tại 436 vị trí, tiến hành kiểm tra 6.745 phương tiện, xử lý 970 trường hợp và 45 chủ phương tiện.

Nổi lên là các lỗi vi phạm: chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe… Lực lượng chức năng ghi nhận đã xảy ra 2 vụ TNGT, làm 1 người chết, 1 người bị thương

Xử lý vi phạm nồng độ cồn (19h00 – 24h00)

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý - Ảnh 1.

Kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày 23/4.

Ghi nhận, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc

Lực lượng chức năng phát hiện 450 phương tiện vi phạm (65 xe khách, 82 xe tải, 238 xe con, 65 container), lập biên bản trực tiếp: 83 trường hợp, trừ điểm 32 trường hợp, gửi thông báo vi phạm: 367 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu:

- Chạy quá tốc độ: 289 trường hợp

- Không tuân thủ quy định khi vào/ra cao tốc: 56 trường hợp

- Chuyển làn sai quy định: 21 trường hợp

- Đi sai làn đường: 27 trường hợp

- Tránh, vượt sai quy định: 19 trường hợp

- Dừng, đỗ sai quy định: 21 trường hợp

Các kết quả trên cho thấy vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên tuyến cao tốc và trong nhóm lái xe sử dụng rượu bia.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm. Các tài xế đặc biệt lưu ý, tuân thủ luật lệ giao thông, việc hấp hành pháp luật là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của chính mình và cộng đồng.

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 2 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý - Ảnh 2.

Khuyến cáo của Cục CSGT tới tất cả các tài xế.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cảnh sát giao thông

tài xế

CSGT

Vi phạm nồng độ cồn

vi phạm giao thông

cục CSGT

phạt nguội

xử phạt giao thông

nghị định 168

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại