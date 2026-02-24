CSGT đồng loạt ra quân thực hiện một nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT

Sáng 24/2, Cục CSGT thông tin, lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 10h00-14h00 và từ 19h00-23h00 trong ngày 23/2, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Ảnh: Cục CSGT.

Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát 64.090 lượt phương tiện, gồm 2.482 xe khách, 3.016 xe tải, 13.152 xe con, 43.843 xe mô tô và 1.636 xe thô sơ, phương tiện khác.

Qua kiểm tra, lực lượng CCSGT phát hiện, lập biên bản xử lý 2.111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 trường hợp điều khiển xe tải, 25 trường hợp điều khiển xe con, 2.009 trường hợp điều khiển xe mô tô và 74 trường hợp điều khiển xe thô sơ, phương tiện khác.

Toàn bộ 2.111 phương tiện vi phạm bị tạm giữ; 279 giấy phép lái xe bị tạm giữ theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử lý 760 trường hợp không có giấy phép lái xe, 582 trường hợp không có đăng ký xe, 63 trường hợp không có gương chiếu hậu và một số hành vi vi phạm khác.

Trong các khung giờ cao điểm thực hiện chuyên đề, không ghi nhận tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.







