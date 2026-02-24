HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Ra quyết định tạm giữ Nam "bò"

Duy Anh |

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (hay thường được gọi là Nam "bò") bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ngày 19/2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (Nam "bò") (sinh năm 1987, cư trú Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” xảy ra tại đường lộ Liên Hương, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng 20 giờ ngày 17/2, Nguyễn Hoàng Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường lộ Liên Hương để uống bia cùng với nhóm bạn của P.T.T. (sinh năm 1993, cư trú tại đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá).

Trong lúc ngồi nhậu chung, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau vì T. có lời nói không tôn trọng bạn nhậu.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (Ảnh: Công an An Giang).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam lấy cây dao trong người định đánh nhau với P.T.T. thì được mọi người can ngăn, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía Nam nhưng không trúng, lúc này Nam tiếp tục xông vào cầm dao đâm trúng người T.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang nhưng đến trưa ngày 18/2 đã tử vong. Sau đó Nam đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

