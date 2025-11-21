CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã đưa ra khuyến cáo, yêu cầu cá nhân và tổ chức nâng cao ý thức, chủ động thực hiện đúng pháp luật khi giao dịch phương tiện.

Phòng CSGT thông báo tới người dân một số nội dung quan trọng

Hiện, nhiều trường hợp người dân đã chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho xe máy, ô tô... nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Tờ Dân việt dẫn thông tin từ PC08 cho biết, một số trường hợp sau đây cần thực hiện ngay các thủ tục theo quy định.

Theo đó, chủ xe cần chủ động đến công an cấp xã gần nhất để cung cấp thông tin giao dịch (thời gian, người mua, giấy tờ liên quan...) để Công an cấp xã cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu.

Việc này giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính chủ xe. Nếu phương tiện đã bán bị sử dụng vào các hành vi vi phạm giao thông, gây tai nạn hoặc liên quan đến các vụ việc khác, chủ cũ có thể bị liên đới trách nhiệm pháp lý.

Đối với các trường hợp trên, người mua cần đến cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn thủ tục, truy nguyên chủ sở hữu và khai báo nguồn gốc hợp pháp của xe.

PC08 cho biết, việc sang tên đúng quy định đảm bảo quyền lợi của người đang sử dụng xe, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Nếu quá thời hạn mà không xác minh được thông tin chủ phương tiện, xe sẽ bị cập nhật trạng thái "xe không hoạt động" trên hệ thống đăng ký xe, gây khó khăn cho việc lưu hành và giao dịch sau này.

Mức phạt đối với các trường hợp vi phạm

CSGT lưu ý, người dân không mua, bán, nhận chuyển nhượng xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký, hoặc có dấu hiệu sửa chữa, làm giả giấy tờ.

Khi giao dịch, phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định. Người dân phải thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 30 ngày và sang tên xe theo quy định.

Nếu bên bán, bên mua là cá nhân có cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM và đều có tài khoản VNeID mức độ 2 thì có thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử. Giao dịch này phục vụ sang tên xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Quá thời hạn quy định mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính, mức phạt cụ thể như sau:

Phòng CSGT khuyến khích người dân chủ động rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đồng thời, khuyến cáo gười dân hãy chủ động phối hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý, thông tin này được phát trên Đài phát thanh và Truyền hình TPHCM.