Thi hành lệnh bắt tạm giam "nhân viên xổ số" Phạm Phước Ân

Duy Anh |

Phạm Phước Ân bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của một người dân tại Đà Nẵng.

Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Phước Ân (SN 1970; trú tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định: vào tháng 8/2015, ông H. liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các số của các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và cam kết "cho số" từ nội bộ công ty nhằm giúp ông H. "đánh đề trúng thưởng", với điều kiện ông phải chia đôi tiền trúng. 

Do nhẹ dạ tin tưởng, ông H. liên tiếp đánh đề theo hướng d ẫn và cả hai lần đều trúng, rồi giao lại tiền trúng thưởng cho các đối tượng.

Sau khi tạo dựng niềm tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông H. chuyển 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của chúng với lời hứa sẽ cho "số độc quyền tại Đà Nẵng". 

Toàn bộ số tiền này ông H. đã nhiều lần chuyển theo yêu cầu. Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục cho số nhưng ông H. không trúng và bị cắt toàn bộ liên lạc.

Thi hành lệnh bắt tạm giam

Đối tượng Phạm Phước Ân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng chính là Phạm Phước Ân. 

Đối tượng thừa nhận hành vi giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài Ân, còn một đối tượng khác là Nguyễn Văn Khánh (SN 1981, quê tỉnh Đồng Tháp), kẻ giả danh Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk tham gia lừa đảo trong vụ việc. Trong tổng số tiền chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng, Ân hưởng 650 triệu đồng, Khánh hưởng 750 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Khánh. 

Cơ quan điều tra kêu gọi Nguyễn Văn Khánh sớm ra đầu thú, trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

