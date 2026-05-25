CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ, phát hiện một lỗi rất nhiều tài xế vi phạm trên cao tốc

Duy Anh
|

Ngày 23/5, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Ngày 24/4, Cục CSGT thông tin, trước đó một ngày, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã phân công 83 lượt cán bộ ghi nhận hình ảnh phương tiện vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Kết quả, lực lượng chức năng đã ghi nhận 635 phương tiện vi phạm (62 xe khách, 197 xe tải, 366 xe con, 69 container, 01 xe cứu thương). Dừng lập biên bản 80 trường hợp, trừ điểm GPLX 17 trường hợp. Dự kiến gửi thông báo vi phạm 555 trường hợp.

Ngoài ra, còn có 12 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Đáng chú ý, vi phạm tốc độ tiếp tục chiếm tỷ lệ rất cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc.

Việc tăng cường xử lý thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, xử lý vi phạm công khai, minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Khi lưu thông trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, không chuyển hướng đột ngột và chấp hành nghiêm các quy định để bảo đảm an toàn cho chính mình và người khác.

