HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT dự kiến 'mượn' làn ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để giảm ùn tắc

Minh Tuệ
|

Cục CSGT dự kiến triển khai phương án mượn chiều đường đối diện từ Km259 đến Km211 cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân nhằm giảm ùn tắc đường về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Sáng 1/9, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao dịp 2/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 dự kiến triển khai phương án mượn chiều đường đối diện từ Km259 đến Km211 cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để tăng khả năng lưu thông theo hướng về Hà Nội.

Phương án tổ chức giao thông cụ thể:

Hướng Hà Nội → các tỉnh phía Nam: Tại nút giao Đại Xuyên (Km211), phương tiện phải rời cao tốc, chuyển sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Khi phương án được triển khai, lực lượng chức năng sẽ tạm thời không cho xe đi vào cao tốc theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút: Km219 (Vực Vòng), Km227 (Phú Thứ), Km230 (Liêm Tuyền) và Km241 (Liêm Sơn).

CSGT triển khai mượn làn ngược chiều cao tốc cao Bồ - Pháp Vân giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

CSGT lưu ý tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Hướng các tỉnh phía Nam → Hà Nội: Phương tiện có lộ trình ra tại các nút giao trung gian Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, Vực Vòng tiếp tục đi trên chiều đường bình thường, sử dụng làn số 2 hoặc làn số 3.

Xe đi thẳng về Hà Nội di chuyển vào làn số 1 sát dải phân cách, chuyển sang chiều đường đối diện tại Km259, lưu thông ngược chiều đến Km211, sau đó nhập trở lại chiều đường chính tại khu vực nút giao Đại Xuyên.

Cục CSGT lưu ý, phương án trên sẽ được lực lượng CSGT chủ động triển khai căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện thực tế trên tuyến trong chiều 1/9 hoặc ngày 2/9.

Khi lưu thông qua khu vực tổ chức phân luồng, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn , không tự ý chuyển làn, chú ý hệ thống cọc tiêu, biển báo tạm thời và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Tài xế chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp để hành trình dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được an toàn, thuận lợi.

Hỏa hoạn thiêu rụi 16 ki-ốt chợ ở Lâm Đồng
Tags

cục CSGT

hà nội

Quốc lộ 1A

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại