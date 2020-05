Covid-19: Giật mình với số ca tử vong ở các viện dưỡng lão Anh và Xứ Wales

Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong 8 tuần tính đến ngày 1-5, có khoảng 37.627 người qua đời ở các nhà dưỡng lão tại Anh và xứ Wales vì nhiều nguyên nhân.

Dựa trên sự so sánh số ca tử vong trung bình hàng tuần tại các nhà chăm sóc người cao tuổi trong cùng kỳ hơn 5 năm qua, hãng tin Reuters ước tính số ca tử vong vượt mức đã lên tới hơn 19.900 ở Anh và xứ Wales.

Tổng số ca tử vong này không bao gồm hàng trăm trường hợp tử vong ở Scotland và những ca tử vong tính từ ngày 1-5 đến nay. Những bệnh nhân trong các viện dưỡng lão được chuyển đến bệnh viện và qua đời tại đây cũng không được tính vào thống kê này.

Việc so sánh số trường hợp tử vong vượt quá tỉ lệ tử vong trung bình được các nhà thống kê nhận xét là cách chính xác nhất để đánh giá hậu quả của đại dịch Covid-19, bao gồm các trường hợp tử vong trực tiếp do Covid-19 hoặc các trường hợp tử vong gián tiếp do giảm dịch vụ chăm sóc dành cho các vấn đề sức khỏe khác.



Tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 tại Vương quốc Anh hiện vượt mức 40.000. Cho đến nay, đây là con số tồi tệ nhất được ghi nhận tại châu Âu, làm dấy lên hoài nghi về cách xử lý dịch bệnh của Thủ tướng Boris Johnson.

Số người chết cao ở Anh do Covid-19 làm gia tăng áp lực lên Thủ tướng Johnson. Ảnh: Sky News

Trong khi những cách tính khác nhau khiến cho việc so sánh giữa các quốc gia trở nên khó khăn, thì số liệu nói trên cho thấy Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng đại dịch đã cướp đi hơn 290.000 sinh mạng trên toàn cầu.



Các số liệu được công bố một ngày sau khi ông Johnson vạch ra kế hoạch dần mở cửa lại nước Anh, bao gồm khuyến cáo làm khẩu trang tự chế, bất chấp những nỗ lực dỡ bỏ phong tỏa gây nhầm lẫn.

Các đảng đối lập ở Anh chỉ trích ông Johnson quá chậm để thực thi lệnh phong tỏa, xét nghiệm hàng loạt và chậm trong việc cung cấp các thiết bị bảo hộ đầy đủ cho các bệnh viện.