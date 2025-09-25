Công viên 70 tỷ bỏ hoang gần 20 năm ở miền Trung Việt Nam: Từng lên báo Mỹ, hiện trạng gây bất ngờ

Việt Nam có vô số địa điểm du lịch đặc biệt, nhiều trong số đó đã trở thành biểu tượng của sự phát triển ngành du lịch và thu hút sự quan tâm từ du khách quốc tế. Một trong những điểm đến nổi bật, từng được báo chí quốc tế chú ý, chính là Công viên Hồ Thủy Tiên – một công viên kỳ lạ và đầy bí ẩn tọa lạc tại Huế.

Đây là một trong những công viên được mệnh danh là "bị lãng quên" nhưng lại sở hữu một tiềm năng du lịch không nhỏ. Từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế, công viên này hiện tại đang dần khôi phục và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho du khách.

Ảnh IViVu

Công viên bị bỏ hoang được CNN ca ngợi

Công viên Hồ Thủy Tiên hay Khu Du lịch Hồ Thuỷ Tiên xây dựng vào đầu những năm 2000 tại đồi Thiên An, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10km. Tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 70 tỷ đồng, đây được xem là một công trình hoành tráng với đầy đủ các tiện ích như.

Bao gồm: Khu thủy cung, sân khấu nhạc nước, và đặc biệt là bức tượng rồng khổng lồ giữa hồ, thiết kế theo phong cách hiện đại, với sự kết hợp giữa thiên nhiên và các công trình nhân tạo. Nhà đầu tư kỳ vọng nơi đây trở thành khu công viên giải trí hiện đại bậc nhất xứ Huế.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, công viên Hồ Thủy Tiên dần đi vào tình trạng đổ nát, phần lớn các hạng mục bị bỏ hoang. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu hụt trong việc duy trì hoạt động và quản lý công viên, đồng thời không có kế hoạch phát triển rõ ràng.

HIện trang hoang phế ở công viên Hồ Thuỷ Tiên sau gần 20 năm dừng hoạt động (Ảnh DNTT, Huffington Post)

Công viên bắt đầu đóng cửa vào năm 2011 và trong gần 20 năm tiếp theo, công viên Hồ Thủy Tiên trở thành một điểm đến đầy ma mị, được nhận xét mang nét "bí ẩn", thu hút nhiều "thợ săn" địa điểm bỏ hoang và những vị khách yêu thích du lịch kiểu khám phá.

Biểu tượng bức tượng rồng khổng lồ giữa hồ và các công trình đã bị bao phủ bởi rêu mốc thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài đến check in. Các công trình xung quanh bị ngập trong cây cỏ dại, khiến cảnh vật tại đây trở nên u ám và kỳ lạ. Năm 2017, CNN đưa tên công viên Hồ Thuỷ Tiên vào danh sách những "công viên đẹp mê hoặc nhưng đã đóng cửa".

Nhiều du khách nước ngoài yêu thích tới công viên bị bỏ hoang để khám phá (Ảnh ST)

Công viên còn trở thành bối cảnh quay cho video ca nhạc của nghệ sĩ nước ngoài (Ảnh ST)

Một vài hình ảnh khác về công viên Hồ Thuỷ Tiên do du khách chụp lại (Ảnh ST)

Hiện trạng gây bất ngờ với nhiều người

Sau một thời gian dài bỏ hoang, tình trạng hiện nay của công viên Hồ Thuỷ Tiên khiến nhiều người phải bất ngờ. Cụ thể, theo cập nhật mới nhất, công viên đã được trùng tu lại và chính thức mở cửa đón khách miễn phí.

Để phục hồi công viên, chính quyền địa phương đã đầu tư một cách đồng nhất, cải tạo kết hợp đổi mới các hạng mục đã xuống cấp, không còn phù hợp. Mục tiêu là đưa công viên Hồ Thuỷ Tiên trở lại thành điểm du lịch hấp dẫn, hiện đại, an toàn cho du khách, thay vì chỉ là điểm đến mang nét "ma mị, hoang phế".

Theo báo Người Đưa Tin, dự án chỉnh trang công viên Hò Thuỷ Tiên được Trung tâm Công viên cây xanh Tp.Huế làm chủ đầu tư, tổng khinh phí thực hiện giai đoạn 1 khoảng 20 tỷ đồng, nhằm biến nơi này thành công viên công cộng phục vụ đại chúng.

Công viên Hồ Thuỷ Tiên sau chỉnh trang (Ảnh NĐT)

Đến nay, giai đoạn 1 này về cơ bản đã hoàn thành, vì vậy công viên sẵn sàng đón du khách. Theo lãnh đạo công ty chủ đầu tư, điểm nhấn của khu công viên ở giai đoạn 2, ngoài hình tượng rồng đặc trưng còn có các khu cắm trại, đường đi bộ dã ngoại, dịch vụ phục vụ du khách, khai thác hài hòa các yếu tố tự nhiên trong khu vực.

Anh Hồ Đắc Đức, một người dân Tp.Huế chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin: "Gia đình tôi thường xuyên đến đây đi bộ và ngắm cảnh vào mỗi buổi chiều, bởi lẽ đường đi bộ ở đây đã được làm mới rất rộng rãi và sạch sẽ, đặc biệt, hai bên đường có nhiều cây xanh nên không gian vô cùng thoáng mát".

Với những cải tạo và sự đầu tư hiện tại, công viên Hồ Thủy Tiên không chỉ phục vụ cho những người yêu thích du lịch mạo hiểm mà còn thu hút các gia đình, nhóm bạn đến để tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình. Đây chắc chắn là một điểm đến du lịch độc đáo mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thành phố Huế.

Du khách có thể tản bộ trong công viên trên con đường mới, thậm chí là đạp xe đạp (Ảnh Báo Công Thương)

Ngoài công viên, thành phố Huế còn nổi tiếng với các điểm du lịch văn hóa như Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, và các lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn. Một chuyến tham quan đến công viên Hồ Thủy Tiên kết hợp với việc khám phá những di tích lịch sử, văn hóa này sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách khi đến Huế.