Công việc không lương của Cường Đô La

Cường Đô La từng chia sẻ đây là công việc mỗi sáng anh làm đều đặn trước khi đi làm.

Cường Đô La là cái tên quen thuộc với công chúng từ nhiều năm qua, không chỉ bởi hoạt động kinh doanh mà còn bởi thú chơi siêu xe. Những năm gần đây, nam doanh nhân xuất hiện trên mạng xã hội nhiều hơn với những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Anh thường chia sẻ hình ảnh đưa con đi học, đi chơi, mua sắm hay dành trọn thời gian cuối tuần để ở bên các con.

Cũng vì vậy mà việc Cường Đô La đưa con đi học đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người theo dõi nam doanh nhân trên mạng xã hội.

Cường Đô La luôn giữ thói quen đưa các con đi học, tham gia các hoạt động ở trường cùng con

Tháng 3/2024, anh từng đăng tải khoảnh khắc chở con gái Suchin đến trường bằng xe hai bánh. Nam doanh nhân mặc quần shorts, đi dép lê, tự mình đưa con đi học trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Hình ảnh giản dị này nhận được nhiều sự chú ý bởi đây dường như đã là một thói quen quen thuộc của ông bố 3 con.

Đến tháng 11/2025, Cường Đô La tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai Sutin đến trường. Lần này, phương tiện xuất hiện cùng hai bố con là một chiếc xe được cho là có giá khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều được chú ý vẫn là hình ảnh nam doanh nhân trực tiếp đưa con vào lớp, thay vì chỉ xuất hiện bên cạnh các con trong những dịp đặc biệt.

Hai nhóc tỳ Suchin và Sutin được bố đưa đến trường khi thì xe điện, khi thì xế hộp tiền tỷ

Hay như với Subeo, anh cũng dành rất nhiều thời gian để đưa đón con đi học. Mới đây nhất, hình ảnh Cường Đô La đi họp phụ huynh cho Subeo cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng gây sốt MXH. Bởi không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ về thời gian mà Cường Đô La dành cho các con cũng như mối quan hệ văn minh với vợ cũ.

Ngoài “công việc” đưa đón con đi học, Cường Đô La cũng luôn ưu tiên thời gian rảnh cuối tuần cho các nhóc tỳ. Có lần nam doanh nhân đưa Suchin và Sutin đi mua sắm, đi chơi và thực hiện những lời hứa đã nói với các bé. Anh từng chia sẻ rằng dù bận đến mấy, những lời hứa với con vẫn phải được thực hiện.

Trong nhiều khoảnh khắc được đăng tải, Cường Đô La cũng không ngại ngồi chơi cùng các con, làm mẫu cho Suchin trang điểm, làm “bệnh nhân” để các bé khám bệnh hay cùng hai nhóc tỳ tham gia những trò chơi rất trẻ con.

Cuối tuần của ông bố 3 con là dành hết thời gian để chơi cùng các con

Bên ngoài là doanh nhân, về nhà Cường Đô La vẫn "thoát vai" trở thành bố đảm

Cách anh đồng hành với các con cũng được Đàm Thu Trang nhiều lần chia sẻ. Trong gia đình, cô thường là người giữ nguyên tắc khi dạy con, còn Cường Đô La lại dành nhiều thời gian chơi và thể hiện tình cảm với các bé. Bởi vậy, hai con khá quấn bố và thường xuyên xuất hiện bên anh trong những khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh việc trực tiếp chăm sóc và đưa đón, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng đầu tư khá nhiều cho chuyện học hành của các con.

Hiện Suchin và Sutin cùng theo học tại Saigon South International School (SSIS - Trường Quốc tế Nam Sài Gòn), TP.HCM. Theo biểu phí năm học 2026-2027 được công bố, học phí bậc mầm non dao động từ 530-603,2 triệu đồng/năm, trong khi bậc tiểu học có mức 730,8 triệu đồng/năm.

Với hai con, riêng khoản học phí mỗi năm có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng, tùy khối lớp và các khoản phí cụ thể. Đây cũng là ngôi trường được gia đình lựa chọn để hai bé có môi trường học tập quốc tế từ khi còn nhỏ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng thống nhất cách nuôi dạy con theo hướng để các bé phát triển tự nhiên, đồng thời cho con trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau. Bản thân Cường Đô La vẫn trực tiếp đồng hành với các con trong những hoạt động hàng ngày.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7/2019. Sau 7 năm về chung một nhà, cả hai hiện có cuộc sống khá kín tiếng, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và công việc.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ

Đàm Thu Trang từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sau đó dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm. Cô cũng giữ mối quan hệ thân thiết với Subeo - con riêng của chồng. Trong những bức ảnh gia đình được chia sẻ, cả 5 thành viên thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Cuối tháng 7 vừa qua, vợ chồng Cường Đô La tổ chức kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên một số người bạn thân. Nam doanh nhân chia sẻ rằng sau mỗi năm, anh càng yêu bà xã nhiều hơn và gửi lời cảm ơn vì Đàm Thu Trang luôn quan tâm, chăm sóc gia đình.

Về phía Đàm Thu Trang, cô cho rằng cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Điều quan trọng với cả hai là sự chân thật, thấu hiểu và nhường nhịn nhau trong những tình huống của cuộc sống. Cặp đôi cũng thống nhất rằng tình cảm trong gia đình cần được thể hiện bằng sự hiện diện và đồng hành mỗi ngày.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV