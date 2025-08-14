Công ty xe máy điện lớn nhất Trung Quốc nói gì về cơ hội ở thị trường Việt Nam hiện tại?

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí và hướng tới mục tiêu Net Zero (trung hòa carbon) vào năm 2050.

Ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo, triển khai ngay một số giải pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Trong đó, thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 01/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1; từ ngày 01/01/2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.

Ông Liu Jia, Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam đánh giá: “Chỉ thị này là bước đi phù hợp với xu hướng toàn cầu và nhu cầu của người tiêu dùng về phương tiện tiết kiệm, tiện lợi và thân thiện môi trường.” Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc triển khai cần cân nhắc khả năng chi trả của người dân.

Ông Liu Jia, Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam

Theo ông Liu Jia, Việt Nam nổi bật trong khu vực Đông Nam Á nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, môi trường đầu tư cởi mở, chuỗi cung ứng vững chắc, tỷ lệ sở hữu xe máy cao và dân số trẻ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ xe điện.

Những yếu tố này khiến Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ tiềm năng mà còn là địa điểm lý tưởng để Yadea xây dựng cơ sở sản xuất. Quyết định đầu tư nhà máy quy mô lớn tại Bắc Ninh, với diện tích 50.000 m² và sản lượng 300.000 xe/năm, thể hiện chiến lược dài hạn của Yadea tại khu vực.

Nhà máy Bắc Ninh được trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống băng tải treo thời gian thực, dây chuyền lắp ráp tự động và robot hàn, cho phép hoàn thiện một chiếc xe trong 45 giây. Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng.

Khoảng 10% sản lượng từ nhà máy được xuất khẩu sang các thị trường như Indonesia, Thái Lan, Lào, Brazil và Mexico. Năm 2024, Yadea khởi công nhà máy mới tại Bắc Ninh với công suất dự kiến 2 triệu xe/năm, dự kiến trở thành trung tâm sản xuất xe điện hai bánh lớn nhất Đông Nam Á.

Yadea cũng đẩy mạnh nội địa hóa tại Việt Nam, với 60% linh kiện của một số mẫu xe được sản xuất trong nước và mục tiêu đạt 90% trong tương lai. Trung tâm R&D tại Bắc Ninh sẽ tập trung thiết kế các mẫu xe cao cấp, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam và Đông Nam Á.

Mới đây, ﻿Yadea đã chính thức xuất xưởng chiếc xe điện thứ 400.000 tại nhà máy Bắc Ninh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình 6 năm hoạt động tại Việt Nam.

“Thị phần của Yadea tại Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 10% lên 20% trong hai năm qua. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng trong chiến lược toàn cầu,” ông Liu Jia chia sẻ.