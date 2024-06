CTCP BCG Energy vừa công bố một tờ trình vừa được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay. Theo đó, công ty này đã được thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq tại Mỹ. Đây là sàn chứng khoán mà hãng xe điện Việt Nam VinFast đang niêm yết.

Theo tờ trình, lãnh đạo BCG Energy cho biết song song với việc tiền hành nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho UBCKNN, công ty hướng đến việc thực hiện đăng ký cổ hiếu tập trung tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM). Sau đó, công ty này sẽ thực hiện việc đăng ký cổ phiếu công ty trên Nasdaq.

Vào ngày 20/5, BCG Energy cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và dự kiến sẽ ra mắt sàn UPCoM trong quý 2 này. Tuy nhiên, khi đề cập tới 'giấc mơ Mỹ tiến', BCG Energy chỉ đề cập tới việc doanh nghiệp đã đủ kiều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán Việt Nam (tính tới ngày 13/3/2024, có 160 cổ đông và vốn điều lệ là 7.300 tỷ đồng) chứ không hề nhắc tới việc làm cách nào để cổ phiếu có thể "Mỹ tiến".

Số liệu mà BCG Energy đề cập trong tờ trình là chưa thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt của Nasdaq hiện tại. Cần biết, doanh nghiệp muốn niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq phải có ít nhất 450 cổ đông lô tròn (100 cổ phiếu trở lên), 2.200 tổng cổ đông hoặc 550 tổng cổ đông với 1,1 triệu khối lượng giao dịch trung bình trong khoảng thời gian 12 tháng qua. Bên cạnh đó, tỷ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ bắt buộc phải ở mức 1,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị thị trường của cổ phiếu công chúng phải ở các mức 8 triệu USD, 18 triệu USD hoặc 20 triệu USD. Như vậy với số vốn điều lệ tính ra chỉ đạt khoảng 287.000 USD và số lượng 160 cổ đông, BCG Energy vẫn còn cách khá xa yêu cầu của Nasdaq. Chưa kể, sàn Nasdaq nhiều yêu cầu khắt khe khác về thu nhập trong 2 hoặc 3 năm gần nhất; dòng tiền; doanh thu và vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, bức tranh tài chính năm 2023 của BCG Energy lại chưa thực sự khả quan.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, BCG Energy được thành lập năm 2017, là công ty thành viên trực thuộc của Tập đoàn Bamboo Capital, phụ trách phát triển mảng năng lượng tái tạo. Hiện Bamboo Capital cũng đang là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này khi nắm hơn 50% vốn.

Theo báo cáo thường niên của Bamboo Capital, , BCG Energy sở hữu danh mục dự án có tổng công suất phát điện lên đến 594 MW. BCG hiện đang đầu tư vận hàng 4 dự án điện mặt trời, 4 dự án điện gió và 74 dự án điện mặt trời áp mái. Một số dự án án điện mặt trời và áp mái có thể kể đến như BCG Băng Dương, GAIA, hay nhà máy ĐMT Phú Mỹ - nhà máy có quy mô lớn nhất miền Trung với công suất 330 MW.

Sản lượng điện năm 2023 của BCG Enegy năm 2023 đạt 654,0 triệu kWh, tăng 13,1% so với năm 2022 nhờ vào hiệu suất nắng tốt và ít cắt giảm tại nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ. Hoạt động bán điện của BCG Energy vẫn đang duy trì tích cực và chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu của Bamboo Capital.

Về tình hình kinh doanh, BCG Energy ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.125 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022. Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 125,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 295 tỷ đồng.

Theo lý giải của BCG Energy, lãi ròng thâm hụt mạnh chủ yếu do 2 nguyên nhân: đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với các khoản vay bằng USD với tổng dư nợ khoảng 140 triệu USD, tuy nhiên đây là mức lỗ chưa hiện thực hóa; và các chi phí tài chính phát sinh một lần liên quan đến các gói tài trợ tài chính quốc tế như chi phí tư vấn thu xếp vốn và chi phí thẩm định.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của BCG Energy tại thời điểm 31/12/2023 là 186,6 tỷ đồng.Tổng tài sản hợp nhất đạt 19.036,5 tỷ đồng, giảm 8,7% so với thời điểm đầu năm do khấu hao tài sản cố định, tất toán và thu hồi một số khoản hợp tác đầu tư ngắn và dài hạn, cũng như giảm số dư thuế phải thu do hai dự án điện mặt trời của Công ty nhận được khoản hoàn thuế.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả giảm xuống còn 9.300,5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 31,97% nhờ BCG Energy đã chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng.

Cách đây vài ngày, Bamboo Capital đã thông qua nghị quyết về việc thoái một phần vốn góp tại BCG Energy. Cụ thể, tập đoàn này muốn bán ra 26,5 triệu cổ phần, tương đương 3,63% vốn điều lệ BCG Energy ngay trong II/2024, nhằm mục đích thu hồi vốn tập trung hoạt động cốt lõi. Mức giá chuyển nhượng được đưa ra là không thấp hơn 10.000 đồng/cp, tương ứng thu về tối thiểu 265 tỷ đồng.

Được biết, Bamboo Capital hiện đang nắm giữ 369,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 50,66% vốn điều lệ của BCG Energy. Như vậy, nếu giao dịch được hoàn tất, số lượng cổ phiếu mà Tập đoàn này nắm giữ tại công ty con sẽ hạ xuống mức 343,3 triệu cổ phiếu, tương đương 47,03% vốn điều lệ.

Mặt khác, Tập đoàn Bamboo Capital sẽ thực hiện nhận ủy quyền từ Công ty TNHH MTV NHN đối với khối lượng 11,5 triệu cổ phiếu BCG Energy, tương ứng với 1,57% vốn điều lệ. Tập đoàn được đại diện đối với toàn bộ biểu quyết của công ty NHN.

Hai cá nhân khác, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, cũng ủy quyền cho Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện quyền cổ đông đối với số lượng lần lượt là 6 triệu cổ phần (0,82%) và 21 triệu cổ phần (2,88%).

Như vậy, sau khi nhận ủy quyền từ các cổ đông NHN, ông Nguyễn Hồ Nam và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, Bamboo Capital vẫn nắm quyền kiểm soát BCG Energy với tổng quyền biểu quyết là 52,3% vốn, tương đương 381,8 triệu cổ phiếu.