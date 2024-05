Công ty sở hữu một trong những nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam dự kiến nhận 177 tỷ đồng bồi thường lỗ tỷ giá

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcap ghi nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2), ban lãnh đạo công ty tự tin sẽ không ghi nhận lỗ trong năm 2024 sau kết quả quý 2 sơ bộ khả quan so với mức lỗ ròng cả năm dự báo của đơn vị này là 116 tỷ đồng.

Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu năm 2024 với doanh thu 6.340 tỷ đồng và LNST là 68 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 86% so với năm trước. Chênh lệch trong kế hoạch lợi nhuận của Nhơn Trạch 2 so với dự báo lỗ của Vietcap chủ yếu do dự báo sản lượng điện thương phẩm tích cực của công ty là 3,2 tỷ kWh (tăng 11%).

Trong ĐHCĐ, ban lãnh đạo Nhơn Trạch 2 cũng đảm bảo đủ nguồn cung khí từ PV GAS là 784 triệu m3/năm cho đến năm 2036. Mặc dù nguồn cung khí nội địa ở khu vực Đông Nam Bộ đang suy giảm, nhưng nguồn cung khí cam kết bao tiêu cho Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 hết hạn vào năm 2024 và 2025 sẽ đảm bảo cung cấp đủ khí cho Nhơn Trạch theo hợp đồng cung cấp khí đã ký.

Với nguồn cung cấp khí đầy đủ, Nhơn Trạch 2 kỳ vọng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 sẽ quay trở lại mức trung bình 10 năm là 4 tỷ kWh, phù hợp với dự báo của Vietcap, đảm bảo khả năng ghi nhận lợi nhuận của NT2 vào năm 2025.

Lãnh đạo công ty cũng tự tin cạnh tranh với Nhơn Trạch 3 & 4 trên thị trường phát điện cạnh tranh do giá khí thấp. Giá khí đầu vào của công ty thấp hơn khoảng 22% so với Nhơn Trạch 3 & 2 3 do nguồn cung khí trong nước rẻ hơn (9,3 USD/triệu BTU) cho Nhơn Trạch 2 so với giá khí LNG cao (12 USD/triệu BTU).

Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng hỗn hợp khí tự nhiên trong nước và LNG nhập khẩu (được Bộ Công Thương xem xét) vẫn giúp duy trì lợi thế chi phí thấp do cơ chế giá LNG được áp dụng tương tự cho cả NT2 và Nhơn Trạch 3 & 4.

NHƠN TRẠCH 2 CÓ THỂ NHẬN 177 TỶ ĐỒNG BỒI THƯỜNG LỖ TỶ GIÁ

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Nhơn Trạch 2, dự kiến mức bồi thường lỗ tỷ giá 177 tỷ đồng sẽ được nhận vào năm 2024. Công ty này cũng kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh thu 89 tỷ đồng vào năm 2024 từ phí dịch vụ môi trường rừng trong giai đoạn 2019-2023.

Tại đại hội, cổ đông công ty cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với trị giá 1.500 đồng/cổ phiếu. Đợt đầu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu vào ngày 29/3/2024. Ngoài ra, cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức cho năm 2024 là 1.000 đồng/cổ phiếu.

Vietcap nhận thấy rủi ro điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của đơn vị này nhờ doanh thu 89 tỷ đồng từ phí dịch vụ môi trường rừng và mức huy động từ NT2 cao hơn của NLDC trong quý 2, dù cần thêm đánh giá chi tiết.