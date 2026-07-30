Công ty pin được các doanh nghiệp ô tô thèm muốn, đại gia Việt rót vốn lúc định giá 400 triệu giờ tăng lên 1 tỷ USD

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc Tài chính Masan cho biết, thời điểm Masan đầu tư, Nyobolt có giá trị 400 triệu USD.

Chiều 29/7, Tập đoàn Masan tổ chức cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư quý 2/2026.

Khi được hỏi tại sao Masan hoàn nhập một phần dự phòng suy giảm giá trị khoản đầu tư vào Nyobolt trong quý 2/2026,﻿ bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc Tài chính Masan cho biết, ﻿trong tháng 5/2026, Nyobolt đã huy động thành công 60 triệu USD với định giá 1 tỷ USD.

Thời điểm Masan đầu tư, Nyobolt có giá trị 400 triệu USD. Cộng với việc dòng tiền và kế hoạch kinh doanh của Nyobolt đã tốt hơn, Masan có cơ sở để hoàn nhập dự phòng. Tuy nhiên, Masan chỉ hoàn nhập một phần để đảm bảo nguyên tắc kế toán thận trọng, vì đây mới chỉ là một giao dịch đơn lẻ.

Masan High Tech Materials bắt đầu sở hữu cổ phần Nyobolt từ tháng 7/2022 khi H.C. Starck Tungsten GmbH (HCS) - công ty con gián tiếp của MSR đầu tư 45 triệu bảng (52 triệu euro) để mua 15% vốn chủ sở hữu trên cơ sở cổ phần pha loãng hoàn toàn của Nyobolt. Khi đó, đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Nyobolt ở vòng Series B.﻿

Thương vụ hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tầm nhìn của HCS trở thành nhà cung ứng vật liệu công nghiệp công nghệ cao. Thời điểm đó, công ty cho biết đang trong quá trình thương mại hóa sản phẩm.

Sản phẩm sử dụng vật liệu Vonfram công nghệ cao của HCS cho lớp phủ cực anode, pin lithium-ion do Nyobolt chế tạo có công suất cao kỷ lục và khả năng sạc tốc độ cực nhanh. Công nghệ này là thành quả của quá trình 10 năm nghiên cứu pin lithium-ion sạc nhanh do Giáo sư Clare Grey - nhà khoa học về pin hàng đầu của Đại học Cambridge - khởi xướng.

Đối tượng khách hàng của Nyobolt là các công ty sản xuất xe điện công nghiệp yêu cầu công suất cao, thiết bị tự động hóa (robotics), thiết bị tiêu dùng, công cụ không dây, hệ thống lưu trữ năng lượng và sạc nhanh di động.

Vào tháng 7/2023, Nyobolt đã ra mắt thành công mẫu concept xe điện với thời gian sạc đầy chỉ mất 6 phút và đã ký kết những thỏa thuận nguyên tắc với hai khách hàng thương mại lớn.

Tháng 5/2024, MSR đã đạt thỏa thuận khung về việc bán 100% vốn tại H.C. Starck Holding - chủ sở hữu H.C. Starck Tungsten GmbH.

Tuy nhiên, trước ngày MTC thanh lý HCS, HCS đã chuyển nhượng khoản đầu tư dài hạn khác tại Nyobolt Limited cho Công ty TNHH The SHERPA (công ty con của Masan) với tổng giá trị 19,8 triệu USD.﻿

Masan cho biết vẫn giữ cổ phần sở hữu tại Nyobolt và giữ đặc quyền hưởng một phần lợi nhuận tiềm năng khi công nghệ tái chế black mass do HCS phát triển được thương mại hóa.﻿

Trong năm 2024, Masan trích lập gần 919 tỉ đồng cho khoản đầu tư vào Nyobolt, năm 2025, Masan tiếp tục trích lập, dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư vào Nyobolt là 1.261 tỉ đồng.

