Công ty Mỹ đang tự làm giàu uranium theo cách đột phá, chấm dứt phụ thuộc?

Trong một bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu độc lập năng lượng, Global Laser Enrichment (GLE) đã hoàn thành thành công cuộc trình diễn làm giàu uranium bằng laser cải tiến quy mô lớn tại Mỹ.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Chương trình trình diễn sẽ tiếp tục đến hết năm 2025, sản xuất hàng trăm kg uranium làm giàu thấp (LEU), đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng trong nước để hỗ trợ triển khai năng lực làm giàu uranium trong nước của Mỹ, World Nuclear News thông tin giữa tháng 9/2025.

"Chúng tôi tin rằng các hoạt động làm giàu được tiến hành trong nhiều tháng qua sẽ đưa GLE trở thành giải pháp làm giàu uranium tiếp theo của Mỹ", Giám đốc điều hành GLE Stephen Long cho biết, đồng thời nói thêm rằng, "Với 20% nguồn cung cấp điện của Mỹ đến từ năng lượng hạt nhân, điều này sẽ "cho phép Mỹ chấm dứt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nhiên liệu uranium từ nước ngoài".

Nga là một ví dụ.

Nga dẫn đầu công suất làm giàu uranium trên toàn cầu

Tiến sĩ Fatih Birol - Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - cho biết, tính đến năm 2025, quốc gia dẫn đầu về công suất làm giàu uranium trên thế giới là Nga, chiếm khoảng 40% tổng công suất toàn cầu.

World Nuclear News trích lời Tổng giám đốc ROSATOM Alexey Likhachev hồi tháng 5/2025 rằng, Mỹ vẫn tiếp tục mua uranium làm giàu từ Nga. Năm 2024, Mỹ chi 624 triệu USD để nhập khẩu uranium và plutonium làm giàu từ Nga, Reuters thông tin ngày 15/9/2025.

Các bình chứa khí uranium hexafluoride cần được làm giàu để cung cấp năng lượng cho lò phản ứng. Việc chuyển đổi uranium nghiền thành loại khí này là nút thắt cổ chai nghiêm trọng nhất trong chu trình nhiên liệu hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Mark Felix/Bloomberg

Do đó, cột mốc mà GLE đạt được đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại Mỹ, góp phần giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào nguyên liệu quan trọng của lò hạt nhân này.

Được thực hiện tại cơ sở Test Loop của GLE ở Wilmington, Bắc Carolina, quá trình làm giàu uranium bằng laser cải tiến này tận dụng quy trình làm giàu laser SILEX tiên tiến do Silex Systems của Úc phát triển.

Trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp nước ngoài, bước tiến này hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho bức tranh năng lượng của Mỹ.

Uranium, một nguyên tố tự nhiên, được tìm thấy trong các mỏ trên toàn thế giới và chủ yếu bao gồm hai đồng vị: U-235 và U-238. Đồng vị U-235 rất quan trọng đối với các lò phản ứng hạt nhân, vì nó trải qua quá trình phân hạch để giải phóng năng lượng. Làm giàu là quá trình tăng nồng độ U-235 để uranium phù hợp hơn cho nhiên liệu hạt nhân.

Là nguồn điện phát thải thấp lớn thứ hai thế giới sau thủy điện, điện hạt nhân hiện nay sản xuất gần 10% nguồn cung điện toàn cầu.