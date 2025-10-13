Công ty liên quan vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam: Mới có biến động bất ngờ, ai thật sự là chủ?

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập ngày 5/5/2021, trụ sở chính tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.﻿

Ngày 9/9/2025, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thay đổi từ bà T.T.T - mẹ ruột của Ngân - sang một cá nhân khác nhưng chủ doanh nghiệp vẫn là bà T.T.T.﻿

Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 200 triệu. Theo đăng ký thay đổi ngày 23/9/2022, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 triệu lên 3 tỷ đồng.﻿

Ngành nghề kinh doanh chính là ﻿bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường (Không hoạt động tại trụ sở); bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và bán buôn thực phẩm chức năng.

Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Theo điều tra, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột của Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm". Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein – những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.