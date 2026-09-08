Công ty kín tiếng trụ sở gần Hồ Gươm lãi hơn 33.000 tỷ trong 18 tháng, tổng tài sản hơn 137.000 tỷ vượt nhiều DN đình đám

Tại ngày 30/6/2026, công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 26.300 tỷ đồng, tức đương đương gần 1 tỷ USD.

Sau cú bứt phá năm 2025, CTCP Thời Đại Mới T&T – chủ đầu tư The Grand Hanoi (22-24 Hàng Bài, Hà Nội) – tiếp tục công bố kết quả kinh doanh đột biến trong 6 tháng đầu năm 2026, tích lũy khoản lợi nhuận trước thuế lên đến hơn 33.300 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm rưỡi.

Lãi đột biến, doanh thu năm 2025 vượt 41.000 tỷ đồng

Theo công bố thông tin định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thời Đại Mới T&T đạt lợi nhuận trước thuế hơn 14.159 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng vọt so với mức 456 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 11.253 tỷ đồng, gấp gần 25 lần nửa đầu năm 2025.

Trước đó trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi trước thuế đột biến 19.142 tỷ đồng (sau khi lỗ 194 tỷ đồng năm 2024). Như vậy, tính chung 18 tháng gần nhất, công ty đã lãi trước thuế 33.301 tỷ đồng.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, riêng năm 2025, Thời Đại Mới T&T đạt doanh thu thuần lên tới 41.285 tỷ đồng. Nguồn thu khổng lồ này chủ yếu đến từ việc hoàn tất bán phần lớn sản phẩm tại The Grand Hanoi (quản lý bởi The Ritz-Carlton) và bán buôn toàn bộ khối chung cư cao tầng tại dự án thành phần thuộc Vinhomes Global Gate (Cổ Loa - Hà Nội).

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng gấp 4,5 lần lên mức 37.372 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy lên tới 26.344 tỷ đồng.

Tổng tài sản đạt 137.400 tỷ đồng (từng đạt đỉnh 146.000 tỷ đồng cuối năm 2025). Quy mô này đưa Thời Đại Mới T&T chỉ xếp sau Vinhomes và Novaland trong ngành địa ốc, vượt xa Becamex IDC (62.600 tỷ đồng), Khang Điền (39.500 tỷ đồng) hay Nam Long (25.500 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả giảm mạnh từ 163.639 tỷ đồng xuống còn 100.038 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả khác giảm từ 159.896 tỷ đồng xuống còn khoảng 80.526 tỷ đồng, còn nợ vay ngân hàng giảm còn hơn 3.462 tỷ đồng. Nhờ đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (D/E) giảm nhanh từ 20,02 lần về 2,68 lần.

Dư nợ trái phiếu 16.050 tỷ, dồn vốn cho đại dự án Cần Giờ

Tính đến hết quý 2/2026, Thời Đại Mới T&T đang lưu hành 3 lô trái phiếu với tổng dư nợ 16.050 tỷ đồng, gồm NTJ12501 (5.550 tỷ đồng, lãi suất 9,45%/năm), NTJ32502 (2.500 tỷ đồng, lãi suất 8,95%/năm) và NTJ12601 (8.000 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm).

Đáng chú ý, toàn bộ 8.000 tỷ đồng từ lô trái phiếu NTJ12601 (phát hành ngày 31/3/2026, kỳ hạn 4 năm) được dùng để hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH Capitaland Tower.

Số tiền này nhằm thanh toán cho CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ để nhận chuyển nhượng phân khu nhà ở thấp tầng (Khu số 12, Phân khu D) thuộc siêu dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dòng tiền và quyền tài sản từ hợp đồng BCC này cũng chính là tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên.

Thời Đại Mới T&T thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 10.999,5 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang nắm giữ 96,36% vốn.

Trụ sở của Thời Đại Mới T&T cũng được đặt tại dự sn The Grand Hanoi số 22-24 Hàng Bài, vị trí cực kỳ đắc địa ngay cạnh Hồ Gươm.﻿

Sau khi gặt hái dòng tiền lớn từ The Grand Hanoi và Cổ Loa, việc bắt tay mở rộng sang dự án Cần Giờ đánh dấu bước đi chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp kín tiếng này. Dù vậy, Saigon Ratings đánh giá rủi ro tài chính vẫn ở mức đáng kể do công ty phụ thuộc lớn vào tiến độ phân phối các dự án BCC và chịu áp lực dòng tiền trả nợ lớn trong trung hạn.