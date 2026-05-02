Công ty ép nhân viên ký đơn “tự nguyện nghỉ việc”, kỹ sư phản đòn cực gắt khiến sếp cứng họng

Nguyệt Hạ |

Phát hiện công ty lách luật bằng cách ép nhân viên bị sa thải ký đơn tự nguyện nghỉ việc, một kỹ sư người Trung Quốc đã chọn cách phản đòn “cực gắt” ngay trong buổi họp hàng tuần.

Mới đây, một kỹ sư phần mềm tại Trung Quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội, kể lại quãng thời gian làm việc tại một công ty quy mô nhỏ. Lãnh đạo của công ty này không chỉ trả lương chưa tương xứng với khối lượng công việc mà còn đặt ra nhiều yêu cầu rườm rà, thiếu hợp lý.

Theo đó, sau mỗi cuộc họp hằng tuần, nhân viên đều phải luân phiên “chia sẻ đọc sách”, bị ép báo cáo nội dung sách đã đọc hoặc kiến thức thú vị gần đây. Với công việc vốn đã áp lực, các nhân viên trong công ty đều cảm thấy rất “đau đầu” với quy định này. Đặc biệt, nam kỹ sư còn tận mắt chứng kiến lãnh đạo dùng cách thức đánh lừa một nhân viên mới bị cho nghỉ việc ký vào đơn “tự nguyện nghỉ việc” nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý.

Khi đến lượt mình trình bày trong cuộc họp, anh chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình đặc biệt. Ngay trang đầu tiên, dòng chữ lớn hiện lên: “Những điều bắt buộc phải biết về luật lao động”. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng, lãnh đạo lộ rõ vẻ khó chịu.

Bỏ qua áp lực, nam kỹ sư tiếp tục trình bày các nội dung như cách tính tiền làm thêm giờ, quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động, cũng như cách ứng phó khi bị hứa hẹn những quyền lợi không rõ ràng. Khi lãnh đạo cố tình cắt ngang để kết thúc sớm, anh thẳng thắn nói: “Tôi chưa trình bày xong, xin hãy tôn trọng người đang phát biểu”.

Ở phần cuối, anh khéo léo nhắc lại vụ việc gây tranh cãi, nhấn mạnh: “Đã bị cho nghỉ việc thì tuyệt đối không ký đơn tự nguyện nghỉ việc”. Câu nói khiến cả phòng họp rơi vào im lặng, lãnh đạo đỏ mặt, không thể phản ứng.

Một tuần sau, anh nộp đơn nghỉ việc. Đáng chú ý, không lâu sau đó, công ty cũng âm thầm hủy bỏ quy định “chia sẻ kiến thức” từng gây nhiều bức xúc, được cho là để tránh lặp lại tình huống tương tự.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bình luận: “Quá hả hê!”, “Đây mới là cách chấn chỉnh môi trường làm việc thực sự”, “Vừa dũng cảm vừa thông minh, thật đáng nể!”.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

