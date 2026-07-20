HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công ty do con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều hành: Tăng vốn lần đầu tiên lên hơn 9.000 tỷ đồng

Thu Phương
|

Đứng đầu Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với cương vị Tổng Giám đốc. Ông Quân Anh đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

Công ty do con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều hành: Tăng vốn lần đầu tiên lên hơn 9.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên kể từ khi thành lập, nâng quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 9.059 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.059 tỷ đồng.Theo thông tin công bố, toàn bộ phần vốn bổ sung được góp bằng đồng Việt Nam từ các nhà đầu tư trong nước. Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn chưa được doanh nghiệp công bố.

Công ty do con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều hành: Tăng vốn lần đầu tiên lên hơn 9.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vinmetal Hà Tĩnh được thành lập ngày 13/5/2026, có trụ sở tại tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 9 ngành nghề, với lĩnh vực cốt lõi là khai thác quặng sắt. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia sản xuất gang, thép, gia công cơ khí, kinh doanh kim loại và nhiều hoạt động liên quan đến chuỗi giá trị ngành luyện kim.Thời điểm thành lập, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal - công ty con của Vingroup - nắm 95% vốn điều lệ thông qua khoản góp vốn 4.750 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh, mỗi người góp 125 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 2,5% vốn.Đứng đầu Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với cương vị Tổng Giám đốc. Ông Quân Anh đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal. Từ tháng 5/2026, ông cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT VinFast thay bà Lê Thị Thu Thủy.Vinmetal Hà Tĩnh được coi là một đơn vị quan trọng trong chiến lược phát triển ngành luyện kim của Vingroup.Trước đó, tháng 10/2025, tập đoàn thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 15.000 tỷ đồng.Theo định hướng, Vinmetal sẽ phát triển các dòng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng nhằm phục vụ ngành ô tô điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao cũng như các lĩnh vực công nghiệp.Việc mở rộng sang lĩnh vực thép được kỳ vọng giúp Vingroup chủ động nguồn cung nguyên liệu cho các mảng kinh doanh trọng điểm như VinFast và Vinhomes, đồng thời đáp ứng nhu cầu thép chất lượng cao cho các dự án hạ tầng, công nghiệp và năng lượng mà tập đoàn đang triển khai, bao gồm các tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

góp vốn

VinMetal

con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại