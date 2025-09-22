Công ty của Warren Buffett rút vốn khỏi BYD sau khi giá trị tăng 20 lần

Theo Reuters, công ty đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi hãng xe Trung Quốc BYD, theo một hồ sơ mới công bố, khép lại khoản đầu tư kéo dài 17 năm với giá trị tăng hơn 20 lần trong giai đoạn này.

Hồ sơ từ công ty con Berkshire Hathaway ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào BYD bằng 0 tính đến cuối tháng 3, giảm từ 415 triệu USD vào cuối năm 2024.

Tỷ phú Buffett đã mua 225 triệu cổ phiếu BYD (tương đương 10% cổ phần khi đó) niêm yết tại Hong Kong với giá 1,8 tỷ HKD (tương đương 231,7 triệu USD), theo gợi ý của cộng sự quá cố Charlie Munger. Khoản đầu tư này được giữ nguyên cho tới năm 2022.

Trong ba năm qua, công ty Berkshire Hathaway thực hiện khoảng 15 đợt bán ra cổ phiếu BYD qua sàn giao dịch Hong Kong. Tính từ khi ông Buffett bắt đầu đầu tư, giá cổ phiếu BYD niêm yết tại Hong Kong đã tăng gấp 36 lần.

Khoản đầu tư của tỷ phú Warren Buffett vào BYD đã kết thúc sau 17 năm với sự tăng trưởng ấn tượng của hãng xe Trung Quốc.

Ông Li Yunfei, Tổng Giám đốc phụ trách thương hiệu và quan hệ công chúng của BYD, đăng trên tài khoản Weibo chính thức lời cảm ơn Berkshire vì “sự đầu tư, hỗ trợ và đồng hành trong suốt 17 năm qua” .

Ông gọi việc thoái vốn này là một giao dịch chứng khoán “bình thường”. BYD chưa đưa ra phản hồi thêm.

Động thái rút vốn diễn ra trong bối cảnh ngành xe điện Trung Quốc đối mặt với tình trạng tiêu thụ chậm lại và lợi nhuận sụt giảm vì lo ngại dư cung.

Đối thủ lớn nhất của Tesla đã ghi nhận lợi nhuận quý sụt giảm lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi. Doanh số nội địa của BYD, vốn chiếm gần 80% tổng lượng giao hàng toàn cầu, đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 8.

Lợi nhuận quý II của BYD đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái do hệ quả của cuộc chiến giá khốc liệt tại thị trường nội địa, bất chấp doanh số quốc tế tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm cũng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới phân tích, dù doanh thu tăng 14%.

Reuters cho biết hãng đã hạ mục tiêu doanh số năm 2025 tới 16%, xuống còn 4,6 triệu xe.