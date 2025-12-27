Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tung dịch vụ xe tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng/chuyến

Ứng dụng gọi xe Xanh SM mới đây đã cập nhật thêm một loại hình dịch vụ mới: xe tải điện nội đô, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý sang mảng vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ. Theo ghi nhận, dịch vụ này đã xuất hiện trực tiếp trên ứng dụng Xanh SM, dùng chung nền tảng đặt xe với các dịch vụ xe máy điện và ô tô điện đang vận hành trước đó.

Trên giao diện ứng dụng, dịch vụ được phân loại là “Xe tải nhỏ”, hướng đến nhu cầu chở đồ nội thất, vật liệu xây dựng nhẹ và hàng hóa có khối lượng vừa và nhỏ trong khu vực nội đô. Mức giá khởi điểm được niêm yết từ 110.000 đồng/chuyến. Khi thử đặt cuốc xe quãng đường khoảng 10 km, giá hiển thị vào khoảng 200.000 đồng, chưa bao gồm các mã khuyến mại hay ưu đãi khác.

Theo thông tin trên ứng dụng, xe tải điện của Xanh SM có tải trọng tối đa 580 kg, khoang hàng kích thước khoảng 1,47 x 1,45 x 1,22 mét, phù hợp cho các đơn hàng chuyển đồ gia đình, hàng thương mại nhỏ lẻ hoặc giao nhận trong ngày. Ngoài chi phí di chuyển cơ bản, người dùng có thể phát sinh phụ thu cho dịch vụ hỗ trợ bốc xếp tại chỗ, giao nhiều điểm hoặc thời gian chờ, tương tự mô hình tính phí của các dịch vụ vận chuyển hàng hiện nay.

Dòng xe được Xanh SM sử dụng cho dịch vụ này chính là VinFast EC Van. Xe có thiết kế vuông vức, gọn gàng, ưu tiên tối đa không gian thùng hàng phía sau. Với chiều dài tổng thể dưới 3,8 mét và trục cơ sở 2.520 mm, EC Van phù hợp với điều kiện đường sá chật hẹp và mật độ giao thông cao tại các thành phố lớn.

Nội thất EC Van được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào công năng. Xe chỉ trang bị các tiện ích cơ bản như bảng đồng hồ điện tử, hệ thống điều hòa chỉnh cơ, radio, kính chỉnh điện và các hộc chứa đồ nhỏ. Cách bố trí này phù hợp với vai trò phương tiện lao động, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

Về vận hành, VinFast EC Van sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin xe có dung lượng 17kWh, tầm vận hành 150km/sạc. Theo VinFast, mẫu EC Van có hỗ trợ sạc nhanh tối đa 19,4kW, có thể sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, khách hàng có thể mua bộ sạc di động công suất 3kW để sạc tại nhà.

Việc Xanh SM chính thức đưa xe tải điện vào hệ sinh thái dịch vụ cho thấy xu hướng mở rộng từ vận chuyển hành khách sang logistics đô thị quy mô nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu giao nhận nội thành ngày càng tăng. Mô hình xe tải điện hạng nhẹ, giá cước niêm yết rõ ràng, đặt xe qua ứng dụng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ chở hàng truyền thống bằng xe xăng.