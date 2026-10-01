Công ty của Chủ tịch Phạm Thu Hương đang tuyển 1 vị trí: lương tối đa 16 triệu, không kinh nghiệm, chỉ cần đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ và kỹ năng giao tiếp

Theo thông tin đăng tải trên nền tảng tuyển dụng TopCV, Green SM đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí cộng tác viên điều phối điểm đỗ taxi tại Hà Nội. Mức thu nhập đưa ra là từ 8-16 triệu đồng/tháng, với hạn ứng tuyển đến ngày 30/11/2026.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn. Người lao động cần tốt nghiệp THPT trở lên, có sức khỏe tốt, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong công việc.

Theo mô tả tuyển dụng, ứng viên trong độ tuổi từ 20-45 được ưu tiên. Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt cũng là một lợi thế. Ngoài ra, những người từng làm công việc điều phối taxi tại khách sạn, bệnh viện, tòa nhà hoặc trung tâm thương mại sẽ được ưu tiên.

Công việc chính của vị trí này là đảm bảo luôn có xe tại các điểm đón, điều tiết phương tiện ra vào theo đúng thứ tự, hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực đón trả khách.

Bên cạnh việc phối hợp với tài xế, bảo vệ và đội ngũ vận hành, nhân sự còn có nhiệm vụ hỗ trợ hành khách cài đặt ứng dụng, đặt xe và hướng dẫn di chuyển thuận tiện. Đặc biệt, tin tuyển dụng đề cập đến việc ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân có sức khỏe yếu khi cần thiết.

Người được tuyển cũng cần giới thiệu các chương trình ưu đãi, chính sách mới của dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu; phối hợp duy trì trật tự tại khu vực sảnh và điểm đón trả khách. Những tình huống như tranh giành khách, dừng đỗ sai quy định hoặc gây mất trật tự cần được ghi nhận, xử lý bước đầu và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt quá phạm vi giải quyết.

Theo thông tin từ nhà tuyển dụng, người lao động sẽ được đào tạo về quy trình vận hành, kỹ năng quản lý đội nhóm và các công cụ hỗ trợ công việc. Thu nhập bao gồm lương cứng, phụ cấp và thưởng hiệu suất. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn cũng được đề cập trong phần quyền lợi.

Danh sách địa điểm làm việc được đăng tải khá đa dạng, từ các bến xe, sân bay, bệnh viện đến khách sạn và trung tâm thương mại. Một số địa điểm được nêu cụ thể gồm Aeon Hà Đông, Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát, sân bay Nội Bài, Bệnh viện Bạch Mai, khách sạn Melia Hà Nội và InterContinental Hanoi Landmark.

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) được thành lập vào tháng 3/2023 theo công bố của Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe điện và cho thuê ô tô, xe máy điện. Tháng 4/2023, doanh nghiệp chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện Green SM vào vận hành tại Hà Nội, trước khi mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đến tháng 4/2026, thương hiệu Xanh SM được đổi tên thành Green SM nhằm đồng bộ nhận diện tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh dịch vụ taxi truyền thống, doanh nghiệp phát triển nền tảng gọi xe công nghệ, kết nối đối tác tài xế và các đơn vị vận tải sử dụng xe điện.