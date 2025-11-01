Công ty bia lớn nhất Việt Nam bán ít bia hơn nhưng lãi "khủng" hơn, "ngồi không" cũng kiếm 2,7 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Theo BCTC hợp nhất của Sabeco, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 6.437 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại tăng trưởng 21,6%, đạt 1.360,5 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của doanh nghiệp này trong 13 quý gần đây.

Sự tăng trưởng lợi nhuận này đến từ việc kiểm soát giá vốn đặc biệt hiệu quả. Dù doanh thu giảm, giá vốn hàng bán trong quý lại giảm tới 24,9% (xuống 4.050 tỷ đồng), giúp lợi nhuận gộp của Sabeco tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 2.386 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện mạnh mẽ, từ 29,7% trong quý 3/2024 lên mức 37,1% . Theo giải trình của công ty, kết quả này có được nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào như malt và gạo giảm, cùng với hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu được cải thiện.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi được củng cố đã giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 1.563 tỷ đồng. Kết quả này còn được hỗ trợ mạnh từ các hoạt động ngoài cốt lõi: chi phí tài chính ghi âm 78,2 tỷ đồng (cùng kỳ phải chi 12,5 tỷ), và lợi nhuận khác cũng đóng góp 132,9 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6,8 tỷ). Phía Sabeco cho biết chi phí tài chính giảm là nhờ hoàn tất phân bổ giá mua của thương vụ hợp nhất Sabibeco.

Trong văn bản giải trình, Sabeco cũng lý giải doanh thu giảm do sụt giảm sản lượng chung và tác động kế toán từ việc hợp nhất Sabibeco (từ công ty liên kết lên công ty con).

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 19.052 tỷ đồng, giảm 17% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ gần như đi ngang, đạt 3.361 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy trong 9 tháng, Sabeco đã nộp ngân sách nhà nước tổng cộng 10.416 tỷ đồng tiền thuế các loại.

Cuối tháng 7/2025, Sabeco đã chi 3,848 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2024 với tỷ lệ 30%, nâng tổng cổ tức cả năm lên 50% bằng tiền, tương ứng chi 6,413 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Sabeco đạt 31.335 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 1.744 tỷ đồng, giảm 11,8% so với đầu năm, chủ yếu nhờ giảm tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm.

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn vẫn duy trì ở mức rất cao, chiếm tới 64% tổng tài sản, với giá trị 20.027 tỷ đồng. Khoản lãi tiền gửi trong 9 tháng mang về cho công ty 741 tỷ đồng, tương đương thu nhập bình quân hơn 2,7 tỷ đồng mỗi ngày.