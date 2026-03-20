Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Ánh Lê |

Trong quá trình nạo vét lòng mương, đội công nhân tại Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện lượng lớn tiền đồng cổ có niên đại từ thời Đường – Tống.

Phát hiện bất ngờ dưới lòng mương

Sự việc xảy ra vào sáng 21/3/2015 tại một công trường  tại thị trấn Long Cương, quận Diêm Đô, thành phố Diêm Thành, Trung Quốc. Theo lời các nhân chứng, khoảng hơn 10 giờ sáng, khi một máy xúc cỡ lớn đang đào lớp bùn cát dưới lòng mương, chiếc gầu máy bất ngờ va phải một vật cứng. Sau khi tiếp tục đào lên, đội công nhân phát hiện đó là một chiếc chum đất bị vỡ, bên trong chứa đầy tiền đồng cổ.

Ngay sau đó, tin tức về phát hiện đặc biệt này lan nhanh trong khu vực. Người dân từ nhiều nơi kéo đến hiện trường để xem và tìm kiếm các đồng tiền còn sót lại trong lớp cát bùn khiến cả công trường phải dừng thi công. Con mương rộng khoảng 6m nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi hàng chục người mang theo xẻng, dụng cụ đánh cá, túi đựng và thậm chí lội xuống nước để đào bới.

Một số người xắn quần đứng dưới nước nhiều giờ liền nhằm tìm kiếm tiền cổ. Mỗi khi phát hiện được đồng xu, họ lập tức cho vào túi mang theo. Nhân chứng tại hiện trường cho biết có người đã đào được hàng chục kg tiền đồng chỉ trong vài giờ. Theo thống kê sơ bộ, tổng số tiền cổ được đào lên có thể nặng tới 100 - 150 kg.

Quan sát ban đầu cho thấy nhiều đồng tiền vẫn còn khá nguyên vẹn, chữ khắc rõ ràng. Trên bề mặt xuất hiện các dòng chữ quen thuộc trong lịch sử tiền tệ Trung Quốc như “Khai Nguyên Thông Bảo”, “Tường Phù Nguyên Bảo”, “Chính Hòa Thông Bảo” hay “Thái Bình Thông Bảo”. Tuy nhiên, phần lớn tiền xu đã bị oxy hóa nặng sau thời gian dài chôn dưới đất, nhiều đồng dính chặt vào nhau, khó nhận diện.

Tra cứu theo các ký tự còn đọc được cho thấy “Khai Nguyên Thông Bảo” là tiền lưu hành thời nhà Đường, trong khi “Chính Hòa Thông Bảo” và “Tường Phù Nguyên Bảo” thuộc thời Bắc Tống. Điều này cho thấy số tiền cổ có niên đại hàng trăm năm, thậm chí hơn một thiên niên kỷ.

Một số người cao tuổi tại thôn Trữ Hạng, gần khu vực phát hiện, cho biết nơi đây trước kia từng tồn tại một ngôi chùa cổ nhưng đã bị phá hủy từ lâu. Họ cho rằng số tiền đồng có thể liên quan đến ngôi chùa này và đã bị chôn vùi dưới lớp cát theo thời gian. Đáng chú ý, vào năm 2007, nơi đây cũng từng phát hiện một lượng tiền đồng cổ tương tự.

Cơ quan chức năng lập tức phong tỏa hiện trường

Chiều cùng ngày, ông Triệu Vĩnh Chính, Phó trưởng phòng Khảo cổ thuộc Bảo tàng thành phố Diêm Thành, đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra. Sau khi khảo sát sơ bộ, ông xác nhận phần lớn tiền xu thuộc thời Đường – Tống và đều nằm trong diện văn vật.

Theo quy định của Trung Quốc, các hiện vật có niên đại trên 100 năm được xếp vào nhóm di vật văn hóa. Những tài sản chôn giấu dưới lòng đất không xác định chủ sở hữu thuộc quyền quản lý của Nhà nước Trung Quốc và cá nhân không được tự ý chiếm giữ. Chuyên gia khảo cổ nhận định đây nhiều khả năng là một kho tiền chôn giấu từ xa xưa, có thể là tài sản hoặc đồ tùy táng của một cá nhân.

Ngay sau khi xác định tính chất vụ việc, bảo tàng địa phương đã thông báo cho cơ quan chức năng. Công an đồn Long Cương nhanh chóng có mặt, căng dây phong tỏa khu vực và yêu cầu người dân dừng hoạt động tìm kiếm. Lực lượng văn hóa cấp quận và thị trấn cũng được huy động để thu gom các đồng tiền còn sót lại trong cát.

Theo các chuyên gia, kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy kho tiền này chủ yếu gồm tiền xu thời Đường – Tống, nhiều khả năng được chôn xuống đất vào đầu thời Nam Tống. Phát hiện được đánh giá có giá trị nhất định đối với việc nghiên cứu lịch sử và đời sống văn hóa địa phương tại khu vực Diêm Đô – Long Cương.

Cơ quan chức năng đồng thời kêu gọi những người đã nhặt được tiền cổ tự nguyện giao nộp nhằm tránh thất thoát di sản quốc gia, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn lâu dài.

(Theo China News)

