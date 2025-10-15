Công trình vượt biển dài nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á: Độ bền bất ngờ nhờ kỹ thuật hiện đại bậc nhất

Câu hỏi 5/5

Hỏi 5: Phương pháp đúc sẵn các đốt dầm bê tông cốt thép (SBS) tại cầu Tân Vũ - Lạch Huyện có ý nghĩa gì?

A Lần đầu sử dụng ở Việt Nam, hiện đại bậc nhất thế giới B Chỉ áp dụng cho cầu ngắn C Yêu cầu thi công thủ công hoàn toàn D Tăng thời gian thi công gấp đôi

Đáp án đúng là: A. Lần đầu sử dụng ở Việt Nam, hiện đại bậc nhất thế giới

Giải thích: Không chỉ là cây cầu vượt biển dài nhất, Tân Vũ - Lạch Huyện còn được sử dụng một trong những công nghệ hiện đại nhất thế giới ở thời điểm đó. Đơn vị thi công đã áp dụng phương pháp đúc sẵn các đốt dầm bê tông cốt thép (SBS), lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam và được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới. Phương pháp này cho phép sản xuất các đốt dầm tại nhà máy với độ chính xác cao, sau đó vận chuyển và lắp ráp tại chỗ, giúp giảm thiểu rủi ro thời tiết, nâng cao chất lượng kết cấu và đẩy nhanh tiến độ thi công cho dự án quy mô lớn như cây cầu dài hơn 5 km vượt biển.