Công trình vượt biển dài nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á: Độ bền bất ngờ nhờ kỹ thuật hiện đại bậc nhất

Đáp án đúng là: A. 2/9/2017
Giải thích: Ngày 2/9/2017, cây cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) với tổng chiều dài 5.443 mét đã chính thức thông xe kỹ thuật.
Đáp án đúng là: B. 5.443 mét
Giải thích: Tổng chiều dài cầu là 5.443 mét, mặt cắt ngang 16 mét với mỗi chiều 2 làn xe chạy, là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cây cầu lớn nhất Đông Nam Á.
Đáp án đúng là: C. Thi công nhanh, kiểm soát chất lượng chặt chẽ
Giải thích: Cây cầu được thi công theo công nghệ lắp ghép hoàn thiện từng nhịp, có chiều dài khối lắp ghép 60 mét, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Công nghệ này mang lại ưu điểm nổi bật là thi công nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình từ khâu sản xuất đến lắp đặt, đảm bảo độ bền và an toàn cao cho cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Đáp án đúng là: D. Ống dài 50 mét ghép lại, bơm đầy cát, chịu sóng biển
Giải thích: Điểm nổi bật tại cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là đường công vụ được thực hiện theo công nghệ ống vải địa kỹ thuật, hệ thống ống vải có đường kính khoảng từ 4,6-9,5 mét, lần đầu tiên được thi công ở Việt Nam. Mỗi ống dài 50 mét được ghép lại với nhau, sau đó bơm đầy cát bên trong để tạo thành một bờ đê bao vững chắc, có khả năng chịu được sóng biển mạnh mẽ. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng để làm đê bao lấn biển, được đánh giá là hiện đại nhất thế giới và đã được chuyển giao cho đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả thi công các dự án ven biển.
Đáp án đúng là: A. Lần đầu sử dụng ở Việt Nam, hiện đại bậc nhất thế giới
Giải thích: Không chỉ là cây cầu vượt biển dài nhất, Tân Vũ - Lạch Huyện còn được sử dụng một trong những công nghệ hiện đại nhất thế giới ở thời điểm đó. Đơn vị thi công đã áp dụng phương pháp đúc sẵn các đốt dầm bê tông cốt thép (SBS), lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam và được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới. Phương pháp này cho phép sản xuất các đốt dầm tại nhà máy với độ chính xác cao, sau đó vận chuyển và lắp ráp tại chỗ, giúp giảm thiểu rủi ro thời tiết, nâng cao chất lượng kết cấu và đẩy nhanh tiến độ thi công cho dự án quy mô lớn như cây cầu dài hơn 5 km vượt biển.