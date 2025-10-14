Hà Nội mới có dự án lớn nhất Đông Nam Á, lớn thứ 2 thế giới: "Trái tim công nghệ" đến từ châu Âu

Đáp án đúng là: A. 13/10
Giải thích: Ngày 13/10, UBND TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn – lớn nhất Đông Nam Á và thứ 2 thế giới về công suất.
Đáp án đúng là: B. 5.000 tấn
Giải thích: Nhà máy xử lý 5.000 tấn rác sinh hoạt/ngày, phát điện 90 MW/giờ, lớn nhất Việt Nam, không cần phân loại rác đầu vào nhờ công nghệ tiên tiến.
Đáp án đúng là: A. Lò ghi cơ học Waterleau (Bỉ)
Giải thích: Sử dụng lò đốt ghi cơ học Waterleau của Bỉ, đạt chuẩn môi trường châu Âu và Việt Nam, xử lý rác triệt để mà không cần phân loại, phù hợp rác Việt Nam.
Đáp án đúng là: B. Hầu hết công đoạn từ cân liệu đến xử lý thải
Giải thích: Tự động hóa hầu hết công đoạn từ cân, cấp liệu, nạp rác đến xử lý khí thải, nước thải qua máy tính điều khiển, đảm bảo liên tục và thân thiện môi trường.
Đáp án đúng là: B. Mỹ, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Trung Quốc
Giải thích: Thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ Mỹ, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Trung Quốc; đốt tận dụng nhiệt để phát điện, giảm dùng than đá và khí đốt.