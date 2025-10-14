HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội mới có dự án lớn nhất Đông Nam Á, lớn thứ 2 thế giới: "Trái tim công nghệ" đến từ châu Âu

Minh Anh |

Công trình này ra đời nhằm hiện thực hóa mục tiêu “biến rác thải thành tài nguyên”.

Quizz Nhà máy điện rác Sóc Sơn – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Nhà máy điện rác Sóc Sơn khánh thành ngày nào?

Đáp án đúng là: A. 13/10

Giải thích: Ngày 13/10, UBND TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn – lớn nhất Đông Nam Á và thứ 2 thế giới về công suất.


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Nhà máy điện rác Sóc Sơn xử lý bao nhiêu tấn rác sinh hoạt mỗi ngày?

Đáp án đúng là: B. 5.000 tấn

Giải thích: Nhà máy xử lý 5.000 tấn rác sinh hoạt/ngày, phát điện 90 MW/giờ, lớn nhất Việt Nam, không cần phân loại rác đầu vào nhờ công nghệ tiên tiến.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Công nghệ lò đốt chính tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn là gì?

Đáp án đúng là: A. Lò ghi cơ học Waterleau (Bỉ)

Giải thích: Sử dụng lò đốt ghi cơ học Waterleau của Bỉ, đạt chuẩn môi trường châu Âu và Việt Nam, xử lý rác triệt để mà không cần phân loại, phù hợp rác Việt Nam.


Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Tự động hóa tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn áp dụng cho công đoạn nào?

Đáp án đúng là: B. Hầu hết công đoạn từ cân liệu đến xử lý thải

Giải thích: Tự động hóa hầu hết công đoạn từ cân, cấp liệu, nạp rác đến xử lý khí thải, nước thải qua máy tính điều khiển, đảm bảo liên tục và thân thiện môi trường.


Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Thiết bị Nhà máy điện rác Sóc Sơn nhập khẩu chủ yếu từ quốc gia nào?

Đáp án đúng là: B. Mỹ, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Trung Quốc

Giải thích: Thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ Mỹ, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Trung Quốc; đốt tận dụng nhiệt để phát điện, giảm dùng than đá và khí đốt.

