Hà Nội mới có dự án lớn nhất Đông Nam Á, lớn thứ 2 thế giới: "Trái tim công nghệ" đến từ châu Âu

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Nhà máy điện rác Sóc Sơn khánh thành ngày nào? A. 13/10 đúng B. 1/8 sai C. 15/9 sai D. 20/11 sai Đáp án đúng là: A. 13/10 Giải thích: Ngày 13/10, UBND TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn – lớn nhất Đông Nam Á và thứ 2 thế giới về công suất.





Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Nhà máy điện rác Sóc Sơn xử lý bao nhiêu tấn rác sinh hoạt mỗi ngày? A. 3.000 tấn sai B. 5.000 tấn đúng C. 4.000 tấn sai D. 6.000 tấn sai Đáp án đúng là: B. 5.000 tấn Giải thích: Nhà máy xử lý 5.000 tấn rác sinh hoạt/ngày, phát điện 90 MW/giờ, lớn nhất Việt Nam, không cần phân loại rác đầu vào nhờ công nghệ tiên tiến.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Công nghệ lò đốt chính tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn là gì? A. Lò ghi cơ học Waterleau (Bỉ) đúng B. Lò quay Siemens (Đức) sai C. Lò tầng sôi GE (Mỹ) sai D. Lò plasma (Trung Quốc) sai Đáp án đúng là: A. Lò ghi cơ học Waterleau (Bỉ) Giải thích: Sử dụng lò đốt ghi cơ học Waterleau của Bỉ, đạt chuẩn môi trường châu Âu và Việt Nam, xử lý rác triệt để mà không cần phân loại, phù hợp rác Việt Nam.





Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Tự động hóa tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn áp dụng cho công đoạn nào? A. Chỉ xử lý khí thải thủ công sai B. Hầu hết công đoạn từ cân liệu đến xử lý thải đúng C. Chỉ nạp rác thủ công sai D. Chỉ khâu phát điện sai Đáp án đúng là: B. Hầu hết công đoạn từ cân liệu đến xử lý thải Giải thích: Tự động hóa hầu hết công đoạn từ cân, cấp liệu, nạp rác đến xử lý khí thải, nước thải qua máy tính điều khiển, đảm bảo liên tục và thân thiện môi trường.



